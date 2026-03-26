शिवराज यादव | Updated: Mar 26, 2026, 02:26 PM IST
'आदित्य ठाकरेंनी संजय राऊतांची कॉलर धरली', एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना नेत्याचा दावा

Sheetal Mhatre vs Sushma Andhare: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या शितल म्हात्रे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांच्यात ट्विटर वॉर रंगलं आहे. शितल म्हात्रे यांनी यावेळी एक आश्चर्यकारक दावा केला आहे. गेल्या आठवड्यात आदित्य ठाकरे यांनी संजय राऊतांची कॉलर धरली असा दावा त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत केला आहे. शितल म्हात्रे यांनी भोंदूबाबा अशोक खरातवरुन केलेल्या एका आरोपवरुन दोघींमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगलं आहे. 

शितल म्हात्रे यांनी सुरुवातील पोस्ट करत दावा केला की, "क्रूरकर्मा खरातला दिली गेलेली पाण्याची जोडणी मातोश्रीच्या मॅडमच्या आग्रहाखातर देण्यात आली होती म्हणे. यही तो नही “ताज” का राज? उबाठाला हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. ‘ताज का राज’ फुटला तर यांच्या तोंडचं पाणी पळेल". 

'...गाफील राहून चालणार नाही'

यानंतर सुषमा अंधारे यांनी पोस्ट केली. यात त्यांनी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंच्या पाया पडतानाचा फोटो पोस्ट केला. त्यांनी लिहिलं की, "एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये विधान परिषदेच्या काही जागा भरायच्या आहेत. राज्यसभेच्या निमित्ताने एका चौथ्या पाचव्या फळीतल्या महिलेने ज्या पद्धतीने नीलम गोऱ्हे किंवा शितल मात्रे या बायकांचा Self Goal केला ते बघता आता आपण गाफील राहून चालणार नाही असे या तथाकथित स्वयंघोषित शिंदेंच्या निकटवर्तीयांना वाटते". 

'मला संशोधन करण्याची वेळ आणू नका'

"विधान परिषदेची जागा मिळवायची असेल तर मग आता शिंदेंची भाटगिरी आपल्यालाही करावीच लागेल आणि ती अधिक तीव्रतेने करावी लागेल यासाठी दोघीही जोमाने कामाला लागल्या मग सभागृहामध्ये नीलम गोरे अकलेचे तारे तोडायला लागल्या तर सभागृहाच्या बाहेर शितल म्हात्रे....म्हात्रे काय गोरे काय... यांचे कवित्व करायला पाने पुरणार नाहीत. दोघींनाही प्रेमळ सल्ला. आवरा स्वतःला मला संशोधन करण्याची वेळ आणू नका," असा इशाराही त्यांनी दिला. 

'आदू बाळाने गेल्या आठवड्यात गांजा राऊतची कॉलर धरली'

त्यानंतर शितल म्हात्रेंनी म्हटलं की, "ताई, उबाठाच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली विधान परिषदेची जागा मिळवण्यासाठी मातोश्रीच्या मॅडमची किती चापलूसी कराल??? प्रियांका चतुर्वेदींची राज्यसभेची जागा घेण्याचा तुमचा डाव फसला. आता थेट उबाठाच्या जागेवरच डोळा आहे की काय तुमचा??? त्यातच आदू बाळाने गेल्या आठवड्यात गांजा राऊतची कॉलर धरली म्हणे. ताई, खासदार-आमदार व्हायची स्वप्नं आता सोडून द्या…मॅडमच्या इशाऱ्यावर तुम्ही कितीही नाचलात तरीही तुमच्या राजकीय जीवनातला अंधार काही दूर होणार नाही". 

'तो सुर्वे प्रकरणातला व्हिडीओ सापडला का?'

त्यावर सुषमा अंधारेंनी उत्तर दिलं की, "अहो विषय भरकटवू नका... आपण तुमच्यावर संशोधन करायला बोलत आहोत... बाय द वे तुमचा व्हिडिओ मॉर्फ केलाय असं तुम्ही म्हणाला होतात.. तोच तो सुर्वे प्रकरणातला... त्यातला नेमका ओरिजिनल व्हिडिओ सापडला का हो?".

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

