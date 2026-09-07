/राज्यामध्ये ऑपरेशन टायगर 4 होणार! ठाकरेंचे 14 आमदार संपर्कात, एकनाथ शिंदेंच्याच आमदाराचा मोठा दावा

राज्यात आगामी काही दिवसात ऑपरेशन टायगर होणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात असल्याचा दावा एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार मुरजी पटेल यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरेच्या खासदार, आमदारानंतर नगरसेवक देखील शिवसेना शिंदे गटात पक्षप्रवेश करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि त्यांचे कलागुण दाखवण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ मिळावं यासाठी अंधेरी पूर्व परिसरात आमदार मुरजी पटेल यांच्याकडून 'आवाज शिवसेनेचा, जल्लोष स्त्री शक्तींचा' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमांमध्ये महिलांच्या ग्रुप डान्स, पाक कला स्पर्धा आणि मंगळागौर स्पर्धा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं. यादरम्यान बोलताना मुरजी पटेल यांनी हा दावा केला.
ते म्हणाले की, "येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये राज्यात ऑपरेशन टायगर -4 दिसणार. शिवसेना ठाकरे गटाचे 14 आमदार शिंदेंच्या संपर्कात आहेत. लवकरच ते शिंदे गटात पक्षप्रवेश करतील. शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक देखील शिंदे यांच्या संपर्कात आहे. आमदार झाल्यानंतर नगरसेवक देखील शिंदे गटात पक्ष प्रवेश करतील".
जानेवारी 2026 पासून ऑपरेशन टायगरसंदर्भात हालचाली सुरू झाल्याचा दावा आहे. गुप्तपणे उद्धव ठाकरेंच्या काही खासदारांशी संपर्क सुरू झाला होता. एप्रिलमध्ये या हालचाली अधिक वाढल्या. एप्रिलला ठाण्यात काही UBT खासदारांची शिंदे गटाशी संपर्क/बैठक झाल्याची बातमी समोर आली होती. त्यावेळी संबंधित खासदारांनी पक्ष बदलणार नसल्याचे सांगितले होते.
17 जून 2026 रोजी UBTच्या 9 लोकसभा खासदारांपैकी 6 खासदारांनी स्वतंत्र गट करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यानंतर ते शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
संजय जाधव — परभणी
संजय देशमुख — यवतमाळ-वाशिम
संजय दिना पाटील — मुंबई उत्तर-पूर्व
नागेश पाटील आष्टीकर — हिंगोली
ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर — धाराशिव
भाऊसाहेब वाघचौरे — शिर्डी
22 जूनला या सहा खासदारांनी औपचारिकपणे शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला.
दोन नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेत आणखी मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण ठाकरेंच्या 16 नगरसेवकांवर टांगती तलवार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या तब्बल 16 नगरसेवकांच्या विजयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, शिंदेसेनेच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनीच या नगरसेवकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी प्रकरणं लपवल्याचा आरोप करत या नगरसेवकांच्या पदाला आव्हान देण्यात आलं आहे. निवडणूक अर्जात महत्त्वाची माहिती लपवून मतदारांची दिशाभूल केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.