/शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगर? ठाकरेंचे दोन खासदार शिंदेंच्या गळाला? महाराष्ट्रात राजकीय खळबळ

Shivsena Operation Tiger: ठाकरेंच्या खासदारांच्या भेटीगाठीवरून पुन्हा एकदा नव्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे, मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंचे काही खासदार आणि शिंदेंच्या नेत्यांमध्ये जवळीक वाढल्याचं चित्र आहे.
Shivsena Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झालीय. याचं कारण आहे, राजाभाऊ वाजे आणि नागेश पाटील आष्टीकरांनी घेतलेली शिंदेंची भेट. राजाभाऊ वाजे आणि श्रीकांत शिंदे एकाच व्यासपीठावर आल्याचं पाहायलं मिळालं, तर दुसरीकडे आष्टीकरांनी एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली, त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे...
ठाकरेंच्या खासदारांच्या भेटीगाठीवरून पुन्हा एकदा नव्या चर्चांना तोंड फुटलं आहे, मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंचे काही खासदार आणि शिंदेंच्या नेत्यांमध्ये जवळीक वाढल्याचं चित्र आहे. सोमवारी नागेश पाटील आष्टीकरांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली, तर दुसरीकडे नाशिकचे उद्धव ठाकरेंचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि श्रीकांत शिंदे एकाच व्यासपीठावर आल्याचं पाहायला मिळालं, तर शिर्डीचे ठाकरेंचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी उदय सामंतांची भेट घेतलीय, त्यामुळे शिवसेनेकडून पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगर राबवलं जातंय का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय..
ठाकरेंचे खासदार फुटणार अशा चर्चा मागील दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात सुरू आहेत, खासदारांनी या चर्चा फेटाळल्या असतील तरी या भेटीगाठींमुळे संशय निर्माण केला जात आहे. दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी यावर स्पष्टीकरण देखील दिलं आहे. कामानिमित्त खासदार, आमदार भेटत असतात अशी प्रतिक्रिया शिंदेंच्या शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे. तर राऊतांनीही या भेटीवर स्पष्टोक्ती दिली आहे.
एकीकडे आष्टीकरांची एकनाथ शिंदेंसोबतची भेट आणि दुसरीकडे राजाभाऊ वाजे श्रीकांत शिंदेंच्या स्टेजवर आल्यानं वेगवेगळे तर्क- वितर्क लावले जात आहेत, मात्र राजाभाऊ वाजेंनी श्रीकांत शिंदेंच्या स्टेजवरच ते कट्टर आणि निष्ठावंत शिवसैनिक असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. असं
स्पष्टीकरण अरविंद सावंतांनी दिलंय.. तर सोमवारी स्वत: वाजेंनी देखील एकाच मंचावर येण्याचं कारण सांगितलं होतं.
ठाकरेंच्या खासदारांच्या भेटीगाठीवर उदय सांमतांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. मतदारसंघातील प्रश्नांबाबत भेट घेतली असावी, मात्र विरोधी पक्षातील बडा नेता आमच्याकडे येत असेल तर त्याचं स्वागत करू असं सूचक विधानही उदय सामंतांनी केलं आहे.
याआधीही ठाकरेंच्या खासदारांची प्रतापराव जाधवांच्या घरी डिनर डिप्लोमसी पाहायला मिळाली, त्यानंतरही अनेक चर्चा सुरू झाल्या होत्या, ठाकरेंच्या परभणीचे खासदार संजय जाधवांच्या एका विधानानंतरही चांगलीच चर्चा रंगली होती, ज्यांनी मला मोठ बनवलं त्यांच्याशी प्रतारणा करणार नाही, मात्र उद्या काय परिस्थिती निर्माण होईल ते आज सांगता येणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
ठाकरेंच्या खासदारांच्या वारंवार होणा-या भेटीगाठीवरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना तोंड फुटलं आहे, दोन्ही पक्षांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं असलं तरी आगामी काळात काही घडामोडी घडणार आहेत का? असाही सवाल उपस्थित करण्या येत आहे.