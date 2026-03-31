ठाकरेंच्या निष्ठावंतला दोन महिन्यापूर्वी पक्षात घेतलं अन् आता...; शिंदेंचा मास्टरस्ट्रोक

Eknath Shinde Politics: मुंबईतील मध्यवर्ती भाग असलेल्या लालबाग, परळ आणि शिवडीमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा वरचष्मा असतानाच शिंदेंची खेळी

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 31, 2026, 01:46 PM IST
शिंदेंचा मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Eknath Shinde Politics: शिवसेनेने राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा करण्यात आली आहे. यात मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड तसेच आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. माजी आमदार दगडू सकपाळांवरही मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यातील ज्येष्ठ नेत्याकडे शिंदेंनी मोठी जबाबदारी सोपवल्याने याचा लालबाग-परळ-शिवडीच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

कोकणातील धुरा कोणाकडे?

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची तर सह संपर्कप्रमुख पदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. 

विदर्भातील जबाबदारी कोणावर?

मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख पदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्क प्रमुख म्हणून माजी मंत्री दिपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

मासे विकणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून आमदार

पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर तर सह संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. 76 वर्षीय दगडू सकपाळ हे या भागातील स्थानिक नेते आहेत. गिरणगाव (मिल एरिया) कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणारे, दारोदार मासे विकणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यापासून बाळासाहेबांनी आमदार बनवलेला नेता, अशी दगडू सपकाळ यांनी ओळख आहे. ते मुंबईतील लालबाग-परळ-शिवडी भागाचे माजी आमदार आहेत. ते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील कट्टर शिवसैनिक आणि फायरब्रँड नेते म्हणून ओळखले जातात.

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे निष्ठावंत

सपकाळ 1999 आणि नंतर 2004 मध्ये असे दोन वेळा शिवसेनेचे आमदार म्हणून परळ विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले. ते आमदारकीच्या कार्यकाळात शिवडी-परळ-लालबाग भागात खूप लोकप्रिय होते. स्थानिक मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीतही त्यांचा प्रभाव मोठा होता. ते उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे निष्ठावंत नेते होते. मात्र मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांची मुलगी रेश्मा सकपाळला तिकीट नाकारल्याने ते नाराज झाले. 8 जानेवारी रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी त्यांची भेट घेतल्यानंतर 11 जानेवारीला ते शिंदे गटात गेले.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

