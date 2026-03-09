एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंना मदत करायला तयार, अट फक्त एकच; ठाकरे फोन करणार?

Eknath Shinde Shivsena Ready To Help Uddhav Thackeray: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फोन करणार का? अशी चर्चा राज्याच्या राजकारणामध्ये अचानक सुरु झाली आहे. ही चर्चा सुरु होण्यामागील कारण आहे एक आगामी निवडणूक! नेमकं हा प्रकार काय आहे आणि असा फोन कॉल करण्यासंदर्भातील ऑफर उद्धव ठाकरेंना कोणी दिली आहे हे जाणून घेऊयात...
एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहरातील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंनी उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाला आमची मदत लागू शकते असं म्हटलं आहे. 'उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत मदत पाहीजे असेल तर एकनाथ शिंदेंशी संपर्क साधावा,' असं आवाहन म्हस्के यांनी केलंय. 'शिंदेंनी शरद पवारांना राज्यसभेसाठी मदत केली तशीच मदत ठाकरेंनाही करू शकतात. पण अगोदर त्यांनी शिंदे साहेबांना फोन करावा,' असं म्हस्के म्हणाले आहेत. म्हस्के यांनी 'झी 24 तास'च्या प्रतिनिधी उर्वशी खोना यांच्याशी केलेल्या खास चर्चेमध्ये ही माहिती दिली.
यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदेंनी राज्यसभा निवडणुकीत शरद पवारांना मदत केल्याचा दावा म्हस्केंनी केला आहे. "शिंदेंनी दुसरा उमेदवार उतरवला नाही. शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी सुप्रिया सुळेंनी एकनाथ शिंदेंना फोन केला होता," असं नरेश म्हस्केंनी म्हटलं आहे. याचाचसंदर्भ देत नरेश म्हस्केंनी, "उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत मदत पाहिजे असेल तर त्यांनी एकनाथ शिंदे सोबत संपर्क करावा. शिंदेंचे मन मोठे आहे. पण ठाकरेंनी आधी फोन तर करावा," असं म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरेंनी सुषमा अंधारे विनायक राऊत चंद्रकांत खैरे यांना राज्यसभा दिली नाही याचं आश्चर्य वाटतेय, असंही नरेश म्हस्केंनी म्हटलं आहे. "आदित्य यांचा उमेदावारासाठी आग्रह प्रियांका चतुर्वेदी यांच्यासाठी होता का हे विचारायला पाहीजे. राउतांचा त्यांना विरोध होता. ठाकरेंच्या पक्षांतर्गत नाराजी आहे," असं नरेश म्हस्केंनी म्हटलं आहे.
काही दिवसांपूर्वीच संजय राऊतांनी प्रियंका चतुर्वेदींना उमेदवारी नाकारण्याचं कारण सांगितलं होतं. “पक्षात सर्वांची इच्छा होती की प्रियांका चतुर्वेदी पुन्हा राज्यसभेवर जाव्यात. पण आमच्याकडे पुरेसा आकडा (संख्याबळ) नव्हता. शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या उमेदवारीमुळे ही जागा लढवणे कठीण झाले,” असं संजय राऊत म्हणाले.
विधान परिषदेच्या 9 जागा मे 2026 मध्ये रिक्त होत आहेत. निवडणूक आयोग एप्रिलमध्ये निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार आहे. महायुतीकडे सुमारे 235 आमदार असून ते 8 जागा सहज जिंकतील असं आकडेवारी सांगत आहे. महाविकास आघाडीकडे फक्त 46 आमदार आहेत. त्यामुळे ते फक्त एक जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. पहिल्या प्राधान्य क्रमानुसार महाविकास आघाडीला 28 मतांची गरज आहे.