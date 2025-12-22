भाजपच्या पराभवामागे शिंदेंच्या शिवसेनेचा हात? संभाजीनगरात नेमकं काय घडलं? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Sambhaji nagar Election Result: राज्यातल्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपनं मोठं यश मिळवलं. मात्र छत्रपती संभाजीनगरात भाजपला फक्त एक नगराध्यक्ष निवडून आणता आला. भाजपच्या या पराभवामागे शिंदेंच्या शिवसेनेचा हात असल्याचा चर्चा आता सुरु झाल्यात. सिल्लोडमध्ये निवडून आल्यानंतरचं अब्दुल सत्तारांचे विधान याला कारणीभूत ठरलंय. काय आहे प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यात क्रमांक एकचा पक्ष भाजपा ठरलाय. मात्र याच नगरपरिषदांच्या निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भाजपला सात पैकी एकाच ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आणता आला. निवडणुकीत महायुतीला भरघोस यश असं वरीष्ठ नेते म्हणत असले तरी स्थानिक पातळीवर मात्र एकमेकांना हरवल्यानंतर डिवचणं सुरू झालंय. आता शिवसेनेचे नेते अब्दुल सत्तारांचं याचंच विधान चर्चेत आहे.
भाजप नेते रावसाहेब दानवेंना टार्गेट करत, सत्तारांनी जालन्यातल्या भोकरदनमध्ये तुमचा सुपडा साफ केला, असं म्हणत डिवचलंय. सोबतच छत्रपती संभाजीनगरातील फुलंब्री जो रावसाहेबांचा लोकसभा मतदारसंघात येतो तिथं आणि कन्नडमध्ये जिथं रावसाहेब दानवेंची मुलगी आमदार आहे, तिथं ही आम्ही पराभव केला, असं विधान सत्तारांनी त्यांच्या विजयसभेत केलं. त्यामुळे सत्तारांची भाजप विरोधी भूमिका पुन्हा एकदा दिसून आलीय.
यावर शिंदेच्या शिवसेनेतील नेत्यांनी सावध भूमिका घेतलीय. एकमेकांविरोधात निवडणुका लढल्या तर मग एकमेकांना पाडण्याचे प्रयत्न होणारच असा सावध पवित्रा मंत्री संजय शिरसाटांनी घेतलाय. महायुतीच्या टीमचे कॅप्टन देवेंद्र फडणवीस आहेत. त्यामुळे असली वक्तव्यं करू नयेत, असा इशाराच भाजपनं अब्दुल सत्तारांना दिलाय.
खरंतर अब्दुल सत्तार आणि रावसाहेब दानवेंचं वैर सर्व नाही त्यातून एकमेकांना पाडण्याचा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न हे दोन्ही नेते करत असतात , आणि यामुळेच की काय सत्तारांनी दानवेंच्या प्रभावातील सगळ्याच नगरपरिषदात हात असल्याचं स्पष्ट सांगितलं आणि भाजपवाच्या पराभवावर सुख व्यक्त केलं मात्र यातून महायुतीतल्या या दोन पक्षात वाद होऊ शकतो हे ही तितकच खरं आहे.