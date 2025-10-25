English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिंदेंची दिल्लीवारी, नेमकी कशाची तयारी? मोदींच्या भेटीनंतर चर्चांना उधाण

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अचानक मोदींची भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल तासभर चर्चा झाली. दरम्यान शिंदेंच्या दौ-यामागे नेमकं काय कारण असावं? याबाबत अनेक चर्चा आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Oct 25, 2025, 09:39 PM IST
शिंदेंची दिल्लीवारी, नेमकी कशाची तयारी? मोदींच्या भेटीनंतर चर्चांना उधाण
(Photo Credit : Social Media)

उर्वशी खोना (प्रतिनिधी) दिल्ली : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अचानक दिल्ली दौरा करत पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. मोदींच्या निवासस्थानी दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल तासभर चर्चा झाली. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी भेटीनंतर बोलताना सांगितलं. मात्र ठाण्यात भाजपकडून शिंदेंची सुरू असलेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीला महत्त्व आहे. तसेच पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या वादावरूनही चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. दरम्यान शिंदेंच्या दौ-यामागे नेमकं काय कारण असावं? याबद्दल जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

आगामी मनपा आणि झेडपी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीर राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. महायुतीसह मविआतील सर्व पक्ष झाडून कामाला लागले आहेत. अशातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौ-यावर गेले होते. दिल्लीत एकनाथ शिंदेंनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. मोदींच्या निवासस्थानी दोन्ही नेत्यांमध्ये तब्बल तासभर चर्चा झाली. शिंदेंच्या अचानक दिल्लीवारीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.

मोदी-शिंदे भेटीत कशावर चर्चा?

--शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीबाबत चर्चा झाल्याची माहिती 
--आगामी मनपा,झेडपी निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा
--मुंबईसह ठाणे महापालिकेतील युतीबाबत सविस्तर चर्चेची माहिती
--महायुतीतील जागावाटपाबाबत आणि प्रचाराबाबत प्राथमिक चर्चा
--भाजप-शिवसेना युतीतील समन्वयाबाबत चर्चा
--पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार वादाबाबत चर्चा
--रवींद्र धंगेकरांना समज देण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती 

दरम्यान मनपा, झेडपी निवडणुकीतील युतीबाबत चर्चेसाठी शिंदे दिल्लीली गेले असावेत असं शिवसेनेकडून सांगण्यात आलंय. तर शिंदेंची दिल्लीवारी केवळ नगरविकासच्या योजनांबाबत असल्याचा दावा भाजपने केलाय.

अचानक दिल्ली दौरा आणि मोदींसोबतच्या भेटीवरून सुरू असलेल्या चर्चांना खुद्द एकनाथ शिंदेंनी उत्तर दिलंय. मोदींसोबतची भेट केवळ सदिच्छा भेट होती असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. सोबतच आपण कुठेही गेलो तरी चर्चा ही होतच असते अशी मिश्किल टिप्पणीही शिंदेंनी केलीय.

एकनाथ शिंदेंनी मोदींसोबत केवळ सदिच्छा भेट असल्याचं सांगितलंय. असं असले तरी मात्र महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये काहीतरी कुरबुरी असाव्यात अशी चर्चा आहे. त्याचीच तक्रार करण्यासाठी कदाचित शिंदेंनी मोदींची भेट घेतली असावी अशा चर्चा सुरू झाल्यात.

FAQ : 

एकनाथ शिंदे यांनी दिल्ली दौरा कधी आणि का केला?
उत्तर: महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अचानक दिल्ली दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. ही भेट मोदींच्या निवासस्थानी तब्बल एक तास चालली. शिंदे यांनी ही भेट सदिच्छा भेट असल्याचं सांगितलं, परंतु आगामी मनपा आणि झेडपी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

मोदी-शिंदे भेटीत कशावर चर्चा झाली?
उत्तर: भेटीत महाराष्ट्रातील विकास, पूर परिस्थिती, महायुतीतील युतीची एकजूट, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या रणनीतीवर चर्चा झाली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणी, मुंबई-ठाणे महापालिकेतील युती, जागावाटप, प्रचार आणि भाजप-शिवसेना समन्वय यावर प्राथमिक चर्चा झाल्याची माहिती आहे. तसेच, पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन वाद आणि रवींद्र धंगेकर यांना समज देण्याबाबतही बोलण्यात आलं असावं.

एकनाथ शिंदे यांनी भेटीनंतर काय म्हटलं?
उत्तर: शिंदे यांनी भेटीनंतर स्पष्ट केलं की, ही केवळ सदिच्छा भेट होती आणि दिवाळी शुभेच्छा देण्यासाठी गेलो. "आम्ही कुठेही गेलो तरी चर्चा होतच असतात" अशी मिश्कील टिप्पणी करत त्यांनी राजकीय चर्चांच्या अफवांना हातकटी लावली. तसेच, महायुती ही एक संयुक्त कुटुंब आहे आणि निवडणुकीत एकत्र लढू असं सांगितलं.

About the Author
Tags:
narendra modimarathi newseknath shindepune news

इतर बातम्या

कॅच पकडताना श्रेयसला दुखापत, थेट हॉस्पिटलमध्ये नेलं, BCCI न...

स्पोर्ट्स