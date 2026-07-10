/सभागृहातील चर्चेपेक्षा आरोप आणि राजकीय टीका- एकनाथ शिंदेंनी विधान परिषदेत विरोधकांना बोलून दाखवली खंत

महाराष्ट्र विधान परिषदेत २९३ प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका सविस्तर मांडली. राज्यातील पावसाची परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आपत्ती व्यवस्थापन, आषाढी वारीची तयारी, मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि विरोधकांच्या टीकेला त्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. विरोधकांनी केवळ आरोप करण्याऐवजी तथ्यांवर आधारित चर्चा करावी, असे आवाहन करत सरकार जनतेच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनाचा उद्देश लोकांच्या समस्या मांडून त्यावर उपाय शोधणे हा असल्याचे सांगितले. मात्र, सभागृहातील चर्चेपेक्षा माध्यमांसमोर आरोप-प्रत्यारोप आणि राजकीय टीका अधिक होत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. विरोधकांनी वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी बिनबुडाचे आरोप केल्याचा आरोप करत, सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असले तरी प्रत्येक सदस्याचे मत ऐकण्याची लोकशाही परंपरा कायम ठेवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती होती, तर १ जुलैनंतर मुंबई, पुणे, नाशिक आणि पालघरसह काही भागांत अतिवृष्टी झाली, असे शिंदे म्हणाले. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अद्याप अपेक्षित पाऊस नसल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. हवामान खात्याच्या सूचनांनुसार प्रशासन सतर्क असून शेतकरी, पाणीपुरवठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या राज्यात सुमारे ५० ते ५५ टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून शेतकऱ्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
मुंबईतील दुर्घटना, चेंबूरमधील विद्यार्थ्याचा मृत्यू आणि साकीनाका येथील अपघाताबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला. वाढते ग्लोबल वॉर्मिंग आणि बदलत्या हवामानामुळे नैसर्गिक आपत्ती वाढत असल्याचे सांगत प्रशासनाने पूर्वसूचना, NDRF पथके आणि स्थानिक यंत्रणांच्या माध्यमातून मोठे नुकसान टाळल्याचा दावा त्यांनी केला. आषाढी वारीसाठी पंढरपूर व आळंदीत आरोग्य सुविधा, मोबाइल शौचालये, एअर ॲम्ब्युलन्स, ५,५०० एसटी बसेस आणि टोलमाफीसह व्यापक व्यवस्था करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
शिंदे यांनी सरकारचा पहिला अधिकार शेतकऱ्यांचा असल्याचे सांगत पीकनुकसान भरपाई, गोगलगायीमुळे झालेल्या नुकसानीची मदत, दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि विविध योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचा उल्लेख केला. राज्य सरकार शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारचा उद्देश सत्ता टिकवणे नसून सर्वसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवणे हा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना शिंदे यांनी राम मंदिर, हिंदुत्व, कर्नाटक, शिवसेना आणि विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. काही नेते सत्तेत असताना वेगळी भूमिका घेतात आणि सत्ता गेल्यानंतर वेगळे बोलतात, अशी टीका त्यांनी केली. महायुतीतील एकोप्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांनाही त्यांनी प्रत्युत्तर देत, सरकारमध्ये कोणताही मतभेद नसल्याचा दावा केला.
मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाबाबत विरोधकांनी चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप करत शिंदे यांनी हा प्रकल्प सुरक्षित असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचा वेळ सुमारे ४० मिनिटांनी कमी होणार असून दररोज सुमारे एक कोटी रुपयांच्या इंधनाची बचत होईल, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्पांवर विनाकारण टीका करणे म्हणजे राज्याची प्रतिमा खराब करण्यासारखे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.