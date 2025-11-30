English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'राज ठाकरेंसोबत काय बिनसलं?' प्रश्न ऐकताच एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'आम्ही आमच्या...'

Eknath Shinde To The Point Interview With Kamlesh Sutar: राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या पक्षातील जवळीक वाढल्याचं दिसून आलेलं, त्याचा संदर्भ देतच उपमुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

'राज ठाकरेंसोबत काय बिनसलं?' प्रश्न ऐकताच एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'आम्ही आमच्या...'
विशेष मुलाखतीत केलं भाष्य

Eknath Shinde To The Point Interview With Kamlesh Sutar: महाराष्ट्रामध्ये मागील पाच वर्षात झालेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर काही काळ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत जवळीक निर्माण झाली होती. दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेत्यांनी एकमेकांच्या भेटींचा सपाटाच लावला होता. मात्र मागील काही महिन्यांमध्ये अचानक राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची जवळीक वाढली अन् आता या दोन्ही पक्षांच्या औपचारिक युतीची घोषणा बाकी आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये ठाकरेंची ताकद विरुद्ध सत्ताधारी असा सामना पाहायला मिळणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र शिंदेंसोबत मनसे जाईल असं वाटत असतानाच अचानक शिंदेंची शिवसेना आणि मनसेमध्ये काय बिनसलं? या प्रश्नाची चर्चा बरीच झाली मात्र ठोस उत्तर मिळालं नाही. असं असतानाच आता खुद्द उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. 

नेमका काय प्रश्न विचारण्यात आला?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांना 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अनेक विषयांवर भाष्य केलं. या मुलाखतीदरम्यान एकनाथ शिंदेंना, "तुमची आणि राज ठाकरेंची एवढी मैत्री होती. तुम्ही जात-येत होता एकमेकांकडे. काय बिनसलं? ते तुमच्याऐवजी उद्धव ठाकरेंकडे गेले," असं म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला. 

मनोमिलनाचा शिंदेंकडून उल्लेख

हा प्रश्न ऐकताच एकनाथ शिंदेंनी जरा हसतच, "आहो, लोकशाहीमध्ये कोणी कोणाबरोबरही युती करु शकतो ना? कोणी कोणाशी युती करावी. कोणाकोणाचं मनोमिलन व्हावं याबद्दल आमचं काहीही म्हणणं नाही. आम्ही आमच्या कामावर फोकस आहोत," असं उत्तर दिलं. पुढे बोलताना शिंदेंनी, "आम्ही महायुती म्हणून लढणार. विकासाचा आमचा अजेंडा आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही मुंबई जिंकणार. जे लोक मुंबईला सोन्याची अंडी देणारे समजत होते ते लोक आज प्रचारात कुठे दिसत आहेत का? हे लोकांना कळलं आहे. म्हणून आम्ही विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लढवत आहोत," असंही शिंदेंनी स्पष्ट केलं.

महापौर कोणाचा असेल? शिंदेंचं एका शब्दात उत्तर

मुंबईमध्ये महापौर कोणाचा असेल? असा प्रश्नही या मुलाखतीत एकनाथ शिंदेंना विचारण्यात आला. या प्रश्नावर शिंदेंनी, "महायुतीचा" असं उत्तर दिलं. त्यावर तुम्ही शिवसेनाचा असं ठामपणे का सांगत नाही? असा प्रतिप्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर शिंदेंनी, "महायुतीचा महापौर होईल," असा पुन्हा उल्लेख केला. 

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

