फोडाफोडी कोण करतयं? भाजप शिवसेना वादावर एकनाथ शिंदे यांचा मोठा खुलासा

Eknath shinde To The Point interview With Kamlesh Sutar : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. अशातच महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप पक्षात फोडाफोडी सुरु आहे. या फोडाफोडीचा वाद थेट हाणामारीपर्यंत पोहचला आहे. फोडाफोडी कोण करतयं? भाजप शिवसेना वादावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा खुलासा केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात दिलेल्या विशेष मुलाखतीत याविषयावर भाष्य केलं आहे.
शिवसैनिकांच्या भाजप प्रवेशाचा धडाका काही दिवसांपूर्वी पाहायला मिळाला. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं ही फोडाफोडीची मोहीम राबवली होती. दिल्लीच्या हस्तक्षेपानं फोडाफोडी बंद झाली पण आता भाजप कार्यकर्त्यांनी मारामारी सुरु केलीय. ठाण्यात या हाणामारीचा पहिला अंक पाहायला मिळाला. भाजप-शिवसेना संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांशी फोनवरुन चर्चा झाल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिलीय. पालघरमध्ये अहंकाराची लंका जाळण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याबाबत टू द पॉईंट मुलाखतीत प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर उत्तर देताना फडणवीसांशी फोन करुन त्या वक्तव्याबाबत चर्चा केल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली. या फोनच्या माध्यमातून फडणवीसांशी संवाद साधून युतीतला तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरु झालीये.
भाजपनं युतीधर्म पाळलाच पाहिजे अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मित्रपक्ष भाजपला सुनावलंय. टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत त्यांनी भाजप-शिवसेना संघर्षावर थेट भाष्य केलंय. शिवसेना युतीधर्म पाळते त्यामुळं युतीधर्म भाजपनंही पाळावा असं एकनाथ शिंदेंनी निक्षून सांगितलंय. युतीधर्म पाळला नाहीतर संघर्ष होणारच असं सांगताना त्यांनी भविष्यातल्या संभाव्य संघर्षाचेही संकेत दिलेत. भाजपनं शिवसैनिकांना फोडल्यामुळं शिवसेना आक्रमक झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदेंनी थेट भाजपला सुनावलंय.
मुंबई-ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिवसेनाच मोठा भाऊ असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय. महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजपची युती होणार आहे. पण ज्यांचे माजी नगरसेवक जास्त असतील तेवढ्या जागा त्या त्या पक्षाला मिळाल्याच पाहिजेत अशी शिवसेनेची भूमिका असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. मुंबईत शिवसेनेकडं 120 माजी नगरसेवक आहेत तर ठाण्यात जवळपास 90 माजी नगरसेवक असल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. राज्यात नागपूर, पुणे या महापालिकांमध्ये भाजपची ताकद जास्त आहे तिथं भाजप मोठा भाऊ असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. त्या न्यायानं मुंबई ठाण्यात शिवसेनाच महायुतीतला मोठा भाऊ असल्याचं शिंदेंनी सांगितलंय. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-शिवसेना संघर्ष टीपेला पोहचलेला असताना मुंबई-ठाण्याच्या जागावाटपाचा मुद्दा पुढं करुन एकनाथ शिंदेंनी नव्या संघर्षाला तोंड फोडलंय.