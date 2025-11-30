English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकही मंत्री सोबत आला नाही, एकनाथ शिंदे एकटेच बैठकीला का गेले? स्वत: केला खुलासा

मागील काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व मंत्र्यांनी दांडी मारली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकटेच या बैठकीला गेले होते.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 30, 2025, 08:19 AM IST
Eknath shinde To The Point interview With Kamlesh Sutar : मागील काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व मंत्र्यांनी दांडी मारली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकटेच या बैठकीला गेले होते. यामुळे शिवसेनेचे मंत्री नाराज असल्याची चर्चा होती. या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होते. या घडामोडीबाबत भाष्य करताना एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: मोठा खुलासा  केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात मोटा खुलासा केला आहे.

कॅबिनेट बैठकीला एकटा असतो तरी काफी आहे असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय. मंत्र्यांच्या कॅबिनेटमधील गैरहजेरीवरुन शिंदेंनी हे वक्तव्य केलंय. आपण एकटे जरी कॅबिनेटला उपस्थित असलो तरी कोरम भरत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. शिवसैनिकांच्या फोडाफोडीवरुन शिंदेंच्या नाराज मंत्र्यांनी कॅबिनेटला दांडी मारली होती. त्यावेळी फक्त एकटेच एकनाथ शिंदे कॅबिनेटला हजर होते. त्यावरुन त्यांनी हे वक्तव्य केलंय. शिंदेंचं हे वक्तव्य म्हणजे मित्रपक्ष भाजपला इशारा तर नाही ना अशी चर्चा आता सुरु झालीये.

आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर महायुती सरकारमध्ये शिवसेनेचे मंत्री नाराज आहेत का अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. महायुती कारण राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला शिंदेंच्या शिवसेनेचे सर्व मंत्र्यांनी दांडी मारली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री शिंदे एकटेच उपस्थित होते. शिवसेना-भाजपमधील वाढत्या तणावाचा हा परिणाम असल्याची चर्चा सुरु होती.  मित्रपक्षातच सुरु असलेल्या ऑपरेशन लोटसमुळे शिवसेना नाराज असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचं बोललं जातंय. याच नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मंत्री हे मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीसाठी पोहोचले. फडणवीसांकडे या सर्व मंत्र्यांनी आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. अखेरीस आता  एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीला एकचे का गेले याचा खुलासा केला आहे. 

तानाजी मुटकुळेंना आपण ओळखत नाही अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली होती. तानाजी मुटकुळेंनी संजय बांगर यांनी एकनाथ शिंदेसोबत जाताना पन्नास खोके घेतल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांवर एकनाथ शिंदेंना विचारलं असता त्यांनी कोण तानाजी मुटकुळे असा प्रतिसवाल केला. तानाजी मुटकुळेंनी पन्नास खोकेंच्या केलेल्या आरोपांवर त्यांनी नाराजी व्यक्त केलीये.

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेशी केलेल्या युतीबाबत एकनाथ शिंदेंनी कानावर हात ठेवलेत. कणकवली आणि चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र निवडणूक लढतायेत. एकनाथ शिंदेंनी मात्र अशा प्रकारे कोणतीच युती झाली नसल्याचा दावा केलाय. कणकवलीत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला शिंदेंच्या शिवसेनेनं पाठिंबा दिलाय. एकनाथ शिंदेंनी आपल्याला अशी युती माहितच नसल्याचा दावा केलाय. शिवाय आपण त्यांच्या प्रचारालाही गेलो नसल्याचं शिंदे म्हणालेत. एकनाथ शिंदेंनी युतीच्या चाकण आणि कणकवली पॅटर्नबाबत कानावर हात ठेवल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

