आमच्याकडे तीन 'संजय' आहेत, शिंदे म्हणताच पत्रकार परिषदेत एकच हास्यकल्लोळ

मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर फूलप्रुफ केल्याचे सांगताना आता आमच्या कडे तीन संजय, ट्रीपल संजय आहेत, आता कोणत्या इतर संजयची गिनती करण्याची गरज नाही असे म्हटल्यावर पत्रकार परिषदेत एकच हास्यकल्लोळ झाला.
ऑपरेशन टायगर अंतर्गत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी आज दुपारी एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्या संजय नावावर कोटी करत त्यांना डिवचले.
यावेळी सर्व सहा खासदारांची ओळख करून देताना एकनाथ शिंदे सर्वात अगोदर ओमराजेंचे नाव घेतले. त्यानंतर भाऊसाहेब वाघचौरे आणि मग आमचे लाडके संजय दिना पाटील असे म्हणत संजय म्हणजे बंडु जाधव आणि तिसरे संजय देशमुख असे तीन म्हणजे ट्रीपल संजय आमच्याकडे आहेत. अजून कोणाला घ्यायचं का? मग एकच हास्यकल्लोळ झाला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले आमचा चौथा संजय इथे आहे... संजय राठोड.... अनेक संजय शिवसेनेत आहेत. त्यामुळे आता मी काय म्हणतोय... इतर कोणाची इथे गरज नाही, असे म्हटल्यावर व्यासपीठावर एकच खसखस पिकली.
शिवसेनेतील पहिल्या बंडात तीन संजय शिंदेसोबत गेले. यात संजय गायकवाड, संजय शिरसाट आणि संजय राठोड यांच्या समावेश होता. तर दुसऱ्या बंडात संजय दिना पाटील, संजय जाधव आणि संजय देशमुख असे तीन संजय शिंदेसोबत आलेत. त्यामुळे शिवसेना आणि संजय हे गणित शिंदेसाठी फायदेशीर ठरत आहे तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आतापर्यंत ठाकरेंकडून शिंदेकडे एकूण सहा संजय गेल्याचे दिसत आहे. आता राज्यात खासदार गेल्यानंतर आमदार आणि नगरसेवकही ठाकरेंची सेना सोडणार असल्याच्या चर्चा होत आहेत. आमदारांबद्दल बोलायचे झाले तर ठाकरेंकडे २० पैकी २ आमदार हे संजय नाव असलेले आहेत. त्यात एक संजय पोतनिस आणि दुसरे संजय देरकर आहेत.
दरम्यान, सोशल मीडियावर सहा संजय शिंदेंसोबत गेल्यानंतर मीम्स व्हायरल होत आहेत. यात सहा संजय जरी शिंदेंसोबत गेले तरी एक संजय या सर्वांना भारी असल्याचे मीम्स फिरत आहेत. कितीही संजय ठाकरेंना सोडून गेले तरी एकटा संजय राऊत हा ठाकरेंसोबत राहणार अशा आशयाचे हे मीम्स आहेत.