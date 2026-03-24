VIDEO: विधानभवनात एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे आले आमने-सामने; पुढे काय झालं पाहा

Ekanth Shinde and Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपला असून, आज त्यांचा सभागृहातील शेवटचा दिवस होता. उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेतून निवृत्त झाले आहेत. उद्धव ठाकरेंसह एकूण 9 आमदार आज निवृत्त झाले असून, त्यांचा निरोप समारंभ पार पडला. एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निरोपाच्या भाषणात उद्धव ठाकरेंचा साहेब असा उल्लेख केला. यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दरम्यान काही वेळानंतर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे निवृत्त आमदारांच्या फोटो सेशनवेळी आमने सामने आले होते.
सभागृहाचं आजच्या दिवसाचं कामकाज संपल्यानंतर प्रथेप्रमाणे निवृत्त आमदार फोटोसाठी आले होते. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यावेळी खुर्चीवर बसले होते. उद्धव ठाकरे यावेळी दोन खुर्ची सोडून बसले. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे तिथे आले. उद्धव ठाकरे आणि राम शिंदे यांच्यात खुर्च्या रिकामी असल्याने ते कुठे बसणार याकडे सर्वांच लक्ष होतं. पण ते राम शिंदेच्या डाव्या बाजूला रिकाम्या खुर्चीवर बसले. काही वेळाने उद्धव ठाकरे हे राम शिंदे यांच्या बाजूला बसायला आले. यामुळे शंभूराज देसाई, निलम गोऱ्हे, एकनाथ शिंदे, राम शिंदे, उद्धव ठाकरे, अनिल देसाई अशा क्रमाने नेते बसल्याचं पाहायला मिळालं.
फोटो काढून झाल्यानंतर नेते एकमेकांना हस्तांदोलन करत असताना एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंकडे न पाहताच निघून गेले. दरम्यान उद्धव ठाकरे प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, मिलिंद नार्वेकर, राम सातपुते यांच्याशी गप्पा मारताना दिसले. तर एकनाथ शिंदे एका बाजूला जाऊन इतर नेत्यांशी गप्पा मारत होते. त्यामुळे सभागृहात साहेब म्हणणाऱ्या एकनाथ शिदेंनी उद्धव ठाकरेंशी नजर मिळवणंही टाळल्याची चर्चा होती.
1) उद्धव ठाकरे - शिवसेना (UBT)
2) नीलम गोऱ्हे - शिवसेना (शिंदे)
3) अमोल मिटकरी - NCP (AP)
4) शशिकांत शिंदे - NCP ( SP)
5) राजेश राठोड - काँग्रेस
6) संदीप जोशी - भाजपा
7) दादाराव केचे - भाजपा
8) रणजितसिंह मोहिते - पाटील - भाजपा
9) संजय केनेकर - भाजपा
"आज 9 सदस्य निवृत्त होत आहेत. कितीही टाळले तरी निरोपाचे वळण टाळता येत नाही. ज्यांचा थांबा आला त्याला थांबावे लागते. ( उद्धव ठाकरेंसह सर्वांची नावे वाचून दाखवली). माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निरोगी दिर्घायुष्य लाभो. त्यांना शुभेच्छा देतो," असं सांगताना त्यांनी साहेब असा उल्लेख केला.