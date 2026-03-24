शिवराज यादव | Updated: Mar 24, 2026, 09:59 PM IST
VIDEO: विधानभवनात एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे आले आमने-सामने; पुढे काय झालं पाहा

Ekanth Shinde and Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपला असून, आज त्यांचा सभागृहातील शेवटचा दिवस होता. उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेतून निवृत्त झाले आहेत. उद्धव ठाकरेंसह एकूण 9 आमदार आज निवृत्त झाले असून, त्यांचा निरोप समारंभ पार पडला. एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत निरोपाच्या भाषणात उद्धव ठाकरेंचा साहेब असा उल्लेख केला. यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. दरम्यान काही वेळानंतर एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे निवृत्त आमदारांच्या फोटो सेशनवेळी आमने सामने आले होते.

सभागृहाचं आजच्या दिवसाचं कामकाज संपल्यानंतर प्रथेप्रमाणे निवृत्त आमदार फोटोसाठी आले होते. विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यावेळी खुर्चीवर बसले होते. उद्धव ठाकरे यावेळी दोन खुर्ची सोडून बसले. त्याचवेळी एकनाथ शिंदे तिथे आले. उद्धव ठाकरे आणि राम शिंदे यांच्यात खुर्च्या रिकामी असल्याने ते कुठे बसणार याकडे सर्वांच लक्ष होतं. पण ते राम शिंदेच्या डाव्या बाजूला रिकाम्या खुर्चीवर बसले. काही वेळाने उद्धव ठाकरे हे राम शिंदे यांच्या बाजूला बसायला आले. यामुळे शंभूराज देसाई, निलम गोऱ्हे, एकनाथ शिंदे, राम शिंदे, उद्धव ठाकरे, अनिल देसाई अशा क्रमाने नेते बसल्याचं पाहायला मिळालं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फोटो काढून झाल्यानंतर नेते एकमेकांना हस्तांदोलन करत असताना एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंकडे न पाहताच निघून गेले. दरम्यान उद्धव ठाकरे प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, मिलिंद नार्वेकर, राम सातपुते यांच्याशी गप्पा मारताना दिसले. तर एकनाथ शिंदे एका बाजूला जाऊन इतर नेत्यांशी गप्पा मारत होते. त्यामुळे सभागृहात साहेब म्हणणाऱ्या एकनाथ शिदेंनी उद्धव ठाकरेंशी नजर मिळवणंही टाळल्याची चर्चा होती.

विधानपरिषदेचें निवृत्त होणारे आमदार 'ते' 9 आमदार कोण?

1) उद्धव ठाकरे - शिवसेना (UBT)

2) नीलम गोऱ्हे - शिवसेना (शिंदे)

3) अमोल मिटकरी - NCP (AP) 

4) शशिकांत शिंदे - NCP ( SP)

5) राजेश राठोड - काँग्रेस

6) संदीप जोशी - भाजपा

7) दादाराव केचे - भाजपा

8) रणजितसिंह मोहिते - पाटील - भाजपा

9) संजय केनेकर  - भाजपा

एकनाथ शिंदे सभागृहात काय म्हणाले?

"आज 9 सदस्य निवृत्त होत आहेत. कितीही टाळले तरी निरोपाचे वळण टाळता येत नाही. ज्यांचा थांबा आला त्याला थांबावे लागते. ( उद्धव ठाकरेंसह सर्वांची नावे वाचून दाखवली). माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निरोगी दिर्घायुष्य लाभो. त्यांना शुभेच्छा देतो," असं सांगताना त्यांनी साहेब असा उल्लेख केला.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

