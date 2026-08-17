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एकनाथ शिंदे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार होते; काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा दावा; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

काँग्रेसच्या बड्या नेत्याच्या दाव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. एकनाथ शिंदे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार होते असा दावा काँग्रेस नेत्याने केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 17, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:51 PM IST
एकनाथ शिंदे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार होते; काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा दावा; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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