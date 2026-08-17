/एकनाथ शिंदे काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणार होते; काँग्रेसच्या बड्या नेत्याचा दावा; महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ

एकनाथ शिंदे : पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गोपीनाथ मुंडें यांच्या संदर्भातील केलेल्या विधानानंतर महाराष्ट्रात खळबळ माजली. गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते, असा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. यावरुन राजकारण तापले असताना काँग्रेसच्या आणखी एका बड्या नेत्याने अजब दावा करत राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांना काँग्रेसमध्ये सामील व्हायचे होते असा दावा काँग्रेस नेत्याने केला आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नंतर काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांनी आता एकनाथ शिंदे यांना काँग्रेसमध्ये सामील व्हायचे होते असा दावा केला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा काँग्रेस प्रवेश का होवू शकला नाही यावर देखील हुसेन दलवाई यांनी भाष्य केले आहे.
भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचा विचार केला होता, या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दाव्यावर काँग्रेस नेते हुसेन दलवाई यांना विचारण्यात आले. यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले, "हे बरोबर आहे. ते पक्षात सामील होतील असे ठरले होते. सोनियाजींना भेटण्यापूर्वी अहमद पटेल यांनी त्यांना आधी राजीनामा देऊन, निवडणुका पार पाडून मगच पक्षात सामील होण्यास सांगितले होते. हीच काँग्रेसने केलेली चूक होती. एकनाथ शिंदे यांनाही काँग्रेसमध्ये सामील व्हायचे होते, पण काही लोकांना ते पक्षात यावेत असे वाटत नव्हते असं हुसेन दलवाई म्हणाले.
गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये येणार होते, असा दावा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. आपण मुख्यमंत्री असताना गोपीनाथ मुंडे आणि अहमद पटेल यांच्यात गुप्त बैठका झाल्या होत्या. गोपीनाथ मुंडे यांनी मंत्री करण्याची अट घातली होती. मंत्रीपद द्या अन्यथा नागपूरचे दोघे मला निवडून येऊ देणार नाहीत, असंही मुंडे म्हणाले होते, असा दावा पृथ्वीराज चव्हणांनी केला. सोनिया गांधी यांनी प्रवेशाला परवानगी दिली होती, मात्र तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग विरोधी पक्षातला खासदार आपल्याकडे घेऊन मंत्री करणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यानं प्रवेश झाला नाहीय. या सर्व घडामोडीत आपण पंतप्रधानाकडे न जाता थेट सोनिया गांधी यांच्याकडे गेलो होतो, असा दावाही त्यांनी केलाय. दरम्यान पृथ्वीराज चव्हाण यांचा दावा भाजपनं खोडून काढलाय. हयात नसलेल्या गोपीनाथ मुंडेंच्या निष्ठेवर शंका उपस्थित करणं चुकीचं असल्याचं नवनाथ बन यांनी म्हटलं.
गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते, असं वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांच्या दाव्यानंतर राऊतांनी केले. गोपीनाथ मुंडेंचा भाजपमध्ये छळ झाला होता, असा आरोपही राऊतांनी केला. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतच नेत्यांचा अपमान होत असल्याचा पलटवार बन यांनी राऊतांवर केला.