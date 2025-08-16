'शिंदेंना लॉटरी लागली पण टिकवता आली पाहिजे', गणेश नाईकांचं मोठं वक्तव्य

Ganesh Naik on Eknath Shinde : वनमंत्री गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लॉटरी लागली आहे. लॉटरी प्रत्येकाला लागत नाही. मात्र, हे कमवलेलं टिकवता आलं पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया गणेश नाईक यांनी दिली आहे. त्यामुळे गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये पुन्हा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यामधील वाद काही नवीन नाहीत. अनेकदा दोन्ही नेत्यांमधील वाद समोर आला होता. आता पुन्हा एकदा गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे. एकनाथ शिंदे यांना लॉटरी लागली आणि ते मुख्यमंत्री झाले पण कमावलेलं टिकवता आलं पाहिजे असं म्हणत गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसैनिकांनाही डिवचलं आहे.
गेल्या काही दिवसात एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यामध्ये वर्चस्वावरून वाद सुरू आहेत. ठाणे जिल्ह्यातील सत्ता आणि वर्चस्वाची लढाई हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण मानले जाते.
महायुतीतील या अंतर्गत वादावरून विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. गणेश नाईक यांना लॉटरी नाही मटका म्हणायचा असेल असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे. तर एकनाथ शिंदे यांना लॉटरी कुणामुळे लागली हे गणेश नाईक यांनी सांगावं असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील गावांच्या हद्दी, आर्थिक भार आणि प्रशासनात प्रमुख कोण? या मुद्यांवरून दोघांमध्ये यापूर्वीही अनेकदा वादाच्या ठिणग्या पडल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतरही ठाण्यात सत्ता संघर्ष उफाळला होता. गणेश नाईक यांनी 14 गावांचे नवी मुंबईमध्ये विलिनीकरण हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता.
आता पुन्हा एकदा गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना डिवचलं आहे. त्यामुळे गणेश नाईक यांच्या या वक्तव्याला शिवसेना काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
FAQ
गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदेबद्दल काय वक्तव्य केले?
गणेश नाईक यांनी एकनाथ शिंदे यांना लॉटरी लागली असल्याचे म्हटले आणि कमावलेले टिकवता आले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया दिली.
हे वक्तव्य कशामुळे चर्चेत आले?
गणेश नाईक यांच्या या वक्तव्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याशी पुन्हा संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली, ज्यामुळे ते चर्चेत आले.
एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील वाद नवीन आहे का?
नाही, हे वाद नवीन नाहीत; यापूर्वीही दोन्ही नेत्यांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील सत्ता आणि वर्चस्वावरून वाद झाले आहेत.