'कार्यकर्त्यांना किती त्रास देणार?', मित्रपक्ष भाजपला आव्हान देताना एकनाथ शिंदेच्या आमदाराची चीभ घसरली

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
Sanjay Gaikwad Controversy: . यापुढे जर मित्रपक्षाने कुठल्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय केला तर गाठ माझ्याशी आहे, असं बोलत असताना संजय गायकवाड यांची जीभ घसरली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घ्या. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 24, 2026, 02:46 PM IST
संजय गायकवाड

Sanjay Gaikwad Controversy: आमदार संजय गायकवाड यांच्या कार्यालयात चिखली विधानसभा मतदारसंघातील विविध गावातील आणि विविध पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्षप्रवेश कार्यक्रम पार पडला. या छोटेखानी कार्यक्रमात आमदार संजय गायकवाड यांनी चिखली विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांवर मित्र पक्षाकडून अनेक प्रकारे अन्याय होत असल्याचे सांगितले. यावेळी मित्रपक्ष असलेल्या भाजपलाही त्यांनी आव्हान दिलं. यापुढे जर मित्रपक्षाने कुठल्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय केला तर गाठ माझ्याशी आहे, असं बोलत असताना संजय गायकवाड यांची जीभ घसरली. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घ्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय म्हणाले गायकवाड?

"निवडणुकीत आपल्या नेत्याला जिंकून येण्यासाठी कार्यकर्ते काय काय टोले घेत असतो, हे त्या कार्यकर्त्याला माहीत असतं...! चिखली मतदारसंघात हे चित्र आम्ही बघत आहोत, मात्र आम्ही मित्र पक्ष म्हणून दुर्लक्ष केलं. बाकी गोष्टी मी तुमच्या मतदारसंघात भाषण करेल त्यावेळेस बोलेन. कार्यकर्त्यांचा छळ किती करायचा..? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मी त्या मतदारसंघात बघितलं की, खूप त्रास त्या मतदारसंघात कार्यकर्त्यांना आहे. 

आता ते प्रकरण माझ्याकडे आलं आता कुणाची माय **** नाही. आता मी बघतो ते कुणाकुणाला त्रास देतात. अरे आम्ही तर आखाड्यातले आहोत मैदानातल्या आहोत तुम्ही तर फक्त घरातले आहात. पण काळजी करू नका. आपल्याला चिखली मतदारसंघात पक्षाची ताकद वाढवायची आहे. पुढची लोकसभा कोण लढणार? हे सगळ्यांना माहीत आहे. सध्या तरी शिवसेनेचा खासदार तिथे आहे. त्यामुळे तीही चिंता तुम्ही करू नका. पक्ष म्हणून चिखली मतदारसंघ माझ्याकडे आहे, असे गायकवाड म्हणाले. 

शिवसेनेतही अंतर्गत कलह

आमदार गायकवाड यांच्या या विधानामुळे मात्र जिल्ह्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.कारण संजय गायकवाड यांनी पुढल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेकडून कोण लढणार? यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे अर्थात आपल्याच पक्षाचे विद्यमान खासदार प्रतापराव जाधव यांनाही त्यांनी आव्हान दिल्याचे म्हटले जात आहे. प्रतापराव जाधव यांच्या पुढील लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारी ही प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. तर मित्रपक्ष असलेला भाजप चिखली येथील विद्यमान आमदार श्वेता महाले यांनाही त्यांनी आव्हान दिलंय. यावरून बुलढाण्यात महायुतीतच नव्हे तर शिवसेनेतही अंतर्गत कलह निर्माण झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

About the Author

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
sanjay gaikwadSanjay Gaikwad controversyShivsenaBJPeknath shinde

