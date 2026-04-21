Eknath Shindes Shiv Sena: शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू होती. विशेष म्हणजे आंदोलन करणारे काही विरोधक नाहीये तर त्यांच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 21, 2026, 09:39 PM IST
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतला वाद चव्हाट्यावर, इच्छुक उमेदवाराचं आपल्याच नेत्याविरोधात आंदोलन
संभाजीनगर राजकारण

Eknath Shindes Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर मध्ये शिंदेच्या शिवसेनेतला वाद संपता संपत नाहीये. गेल्या आठवड्यात श्रीकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीतही बराच वाद झाला होता. त्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवकावरन पुन्हा शिवसेनेत वाद पेटला आहे. शिंदेंच्या कोट्यातून एकच स्वीकृत नगरसेवक होणार होता तो झाला मात्र नाराज झालेल्या उमेदवारांनी थेट उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उपसलं. इतकच नाही तर त्यांच्यावर जातीयवादाचे आरोपही केले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

स्विकृत नगरसेवकाची निवड संतापाला कारण

शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू होती. विशेष म्हणजे आंदोलन करणारे काही विरोधक नाहीये तर त्यांच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. स्विकृत नगरसेवकाची निवड या संतापाला कारण ठरलंय. शिंदे यांच्या कोट्यातून एक स्वीकृत नगरसेवक निवडायचा होता. यासाठी इच्छुकांची मोठी रांग होती यातून एकच जण निवडला गेला मात्र इतर उमेदवार नाराज झाले. उपमहापौर आणि शिवसेनेचे नेते राजेंद्र जंजाळ यांच्यावर नाराज इच्छुकांनी डावलल्याचा आरोप केला आणि जंजाळ यांच्याच फोटोला जोडे मारले. 

जाणीवपुर्वक डावलल्याचा आरोप

आपल्याला जाणीवपुर्वक डावलल्याचा आरोप करत विनोद बनकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. पण उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी मात्र हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. हे आंदोलन कोणीतरी स्पॉन्सर केल्याचा आरोप जंजाळांनी केला तसच एकनाथ शिंदेंना या प्रकरणाची माहिती देणार असल्याचंही सांगितलंय. 

श्रीकांत शिंदेंच्या बैठकीतही धुसफुस

मुळात नाराज कार्यकर्ता हा पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांचा निकटवर्तीय असल्याचं बोललं जातंय,  त्यामुळे या आंदोलनामागे शिवसेनेचाच जिल्ह्यातला वरिष्ठ नेता तर नाही ना असा प्रश्न करत जंजाळ यांनी नाव न घेता शिरसाटांकडे बोट दाखवलंय.  , दोन आठवड्यापूर्वी संभाजीनगरात श्रीकांत शिंदेंच्या बैठकीतही धुसफुस दिसली होती. यानंतर  श्रीकांत शिंदेंनी कानउघाडणी केल्यावर वाद संपेल असं वाटत होतं. मात्र अजूनही ही अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे , महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेला अंतर्गत वादाचा जबर फटका बसला होता. त्यामुळे अंतर्गत वाद वेळीच निवळले नाही तर भविष्यातही शिवसेनेचं यामुळे नुकसान होऊ शकतं.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

'मी तुला अनोखा प्रपोज करणार आहे', तरुणीने आधी प्र...

भारत