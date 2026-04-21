एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेतला वाद चव्हाट्यावर, इच्छुक उमेदवाराचं आपल्याच नेत्याविरोधात आंदोलन

Eknath Shindes Shiv Sena: छत्रपती संभाजीनगर मध्ये शिंदेच्या शिवसेनेतला वाद संपता संपत नाहीये. गेल्या आठवड्यात श्रीकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीतही बराच वाद झाला होता. त्यानंतर आता स्वीकृत नगरसेवकावरन पुन्हा शिवसेनेत वाद पेटला आहे. शिंदेंच्या कोट्यातून एकच स्वीकृत नगरसेवक होणार होता तो झाला मात्र नाराज झालेल्या उमेदवारांनी थेट उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उपसलं. इतकच नाही तर त्यांच्यावर जातीयवादाचे आरोपही केले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शिंदेंच्या शिवसेनेचे नगरसेवक आणि उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू होती. विशेष म्हणजे आंदोलन करणारे काही विरोधक नाहीये तर त्यांच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. स्विकृत नगरसेवकाची निवड या संतापाला कारण ठरलंय. शिंदे यांच्या कोट्यातून एक स्वीकृत नगरसेवक निवडायचा होता. यासाठी इच्छुकांची मोठी रांग होती यातून एकच जण निवडला गेला मात्र इतर उमेदवार नाराज झाले. उपमहापौर आणि शिवसेनेचे नेते राजेंद्र जंजाळ यांच्यावर नाराज इच्छुकांनी डावलल्याचा आरोप केला आणि जंजाळ यांच्याच फोटोला जोडे मारले.
आपल्याला जाणीवपुर्वक डावलल्याचा आरोप करत विनोद बनकर आणि त्यांचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते. पण उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी मात्र हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. हे आंदोलन कोणीतरी स्पॉन्सर केल्याचा आरोप जंजाळांनी केला तसच एकनाथ शिंदेंना या प्रकरणाची माहिती देणार असल्याचंही सांगितलंय.
मुळात नाराज कार्यकर्ता हा पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांचा निकटवर्तीय असल्याचं बोललं जातंय, त्यामुळे या आंदोलनामागे शिवसेनेचाच जिल्ह्यातला वरिष्ठ नेता तर नाही ना असा प्रश्न करत जंजाळ यांनी नाव न घेता शिरसाटांकडे बोट दाखवलंय. , दोन आठवड्यापूर्वी संभाजीनगरात श्रीकांत शिंदेंच्या बैठकीतही धुसफुस दिसली होती. यानंतर श्रीकांत शिंदेंनी कानउघाडणी केल्यावर वाद संपेल असं वाटत होतं. मात्र अजूनही ही अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे , महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिवसेनेला अंतर्गत वादाचा जबर फटका बसला होता. त्यामुळे अंतर्गत वाद वेळीच निवळले नाही तर भविष्यातही शिवसेनेचं यामुळे नुकसान होऊ शकतं.