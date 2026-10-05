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'अल निनो'चा महाभयानक परिणाम, महाराष्ट्रावर मोठं संकट; सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट आदेश दिले

अल निनोच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी झाले. यामुळे मोठं जल सकंट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत गंभीर परिस्थिती झाली असून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाण्याच्या नियोजनाबाबत सरकारने अत्यंत महत्वाचता निर्णय घेतला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 08:55 PM IST
'अल निनो'चा महाभयानक परिणाम, महाराष्ट्रावर मोठं संकट; सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट आदेश दिले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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'अल निनो'चा महाभयानक परिणाम, महाराष्ट्रावर मोठं संकट; सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मंत्री गिरीश महाजन यांनी थेट आदेश दिले
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