English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बिगुल वाजलं! मुंबईसह सर्व 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर, कधी होणार मतदान? कधी लागणार निकाल? A to Z माहिती

Election Commission Announce Municpal Corporation Election Dates: राज्य निवडणूक आयोगाने अखेर पालिका निवडणुकांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. पालिका निवडणुंकाचं बिगूल वाजल्याने आता नगरपंचायत, नगरपालिका निवडणुकीच्या निकालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 15, 2025, 04:44 PM IST
बिगुल वाजलं! मुंबईसह सर्व 29 महापालिकांची निवडणूक जाहीर, कधी होणार मतदान? कधी लागणार निकाल? A to Z माहिती

Election Commission Announce Municpal Corporation Election Dates: मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबईसह 29 महापालिकांच्या निवडणुका अखेर जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार, 15 जानेवारी 2026ला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. आजपासून सर्व महापालिकांमध्ये आचारसंहित लागू करण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी जाहीर केलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

असा असेल निवडणुकीचा कार्यक्रम -

अर्ज दाखल करण्याचा कालावधी - 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 
अर्जाची छाननी - 31 डिसेंबर
उमेदवारी माघारीची मुदत - 2 जानेवारी 2026
निवडणूक चिन्ह वाटप आणि अंतिम यादी - 3 जानेवारी 2026
मतदान - 15 जानेवारी 2026
मतमोजणी - 16 जानेवारी  2026

एकूण जागा - 2869 
महिला 1442
अनुसूचित जाती - 341 
अनुसूचित जमाती - 77
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - 759 

नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीनंतर निवडणूक आयोग लगेचच पालिका निवडणुका जाहीर करेल असे अंदाज वर्तवले जात होते. दरम्यान पालिका निवडणुका जाहीर झाल्याने 21 जानेवारीला लागणाऱ्या निकालांना आता विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. 

मुदत संपलेल्या पालिका

31 जानेवारीच्या आधी निवडणुका घेण्यासंदर्भातील आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. राज्यातील 29 महापालिकांपैकी 27 महापालिकांची मुदत संपली होती. 5 पालिकांची 2020 मध्येच मुदत संपली होती. तसंच मुंबईसह काही पालिकांची 2022 मध्ये मुदत संपली होती. 2023 मध्ये 4 पालिकांची मुदत संपली होती अशी माहिती निवडणूक आयुक्त दिशेन वाघमारे यांनी दिली. 

सहा महिन्यात जातवैधता सादर करण्याचे हमीपत्र द्यावं लागणार आहे. जातवैधता पत्र न देऊ शकणाऱ्यांची वैधता रद्द होईल. एकूण 3 कोटी 48 लाख 78 हजार 17 मतदार असणार आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. मुंबई पालिकेसाठी 10 हजार 111 मतदान केंद्र असणार आहेत. 

जी मतदारयादी वापरणार आहोत त्यासाठी 1 जुलै 2025 ही अधिसूचित यादी वापरली जाईल. ही मतदारयादी भारत निवडणूक आयोगाकडून घेतली असल्याने त्यात बदल करणे, डिलीट करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

मतदारयादीतील संभाव्य दुबार मतदारांची ओळख पटली आहे. त्यांच्या नावासमोर डबल स्टार असेल. त्यांच्या घरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. तसंच तो कोणत्या मतदार केंद्रावर मतदान कऱणार आहे यासंदर्भात विचारलं आहे. त्यांना तिथेच मतदान करण्याची परवानगी दिलं जाईल. ज्यांनी उत्तर दिलेलं नाही त्यांच्याकडून हमीपत्र घेतलं जाईल. स्टार कॅम्पेनरची संख्या 20 वरुन 40 करण्यात आली आहे. 

मताधिकार मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून नाव, प्रभाग आणि मतदान केंद्र याची माहिती मिळेल. हे अॅड्रॉइवर असून, आयओएसवरही आणलं जाणार आहे. 

निवडणूक अधिकारी ठरले

राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांनी महापालिकांना निवडणूक अधिकारी आणि सहायक अधिकारी उपलब्ध करून द्यावेत, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला होता. त्यानुसार या अधिकाऱ्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत.

29 महापालिका कोणत्या ?

एमएमआरडीए
1) मुंबई
2) नवी मुंबई
3) ठाणे
4) कल्याण डोंबिवली
5) वसई विरार
6) भिवंडी
7) पनवेल
8) मिरा भाईंदर
9) उल्हासनगर

पश्चिम महाराष्ट्र -
1) पुणे
2) पिंपरी चिंचवड
3) कोल्हापूर 
4) सांगली
5) सोलापूर
6) इचलकरंजी

उत्तर महाराष्ट्र
1) नाशिक
2) अहिल्यानगर
3) धुळे
4) जळगाव
5) मालेगाव

मराठवाडा
1) छत्रपती संभाजीनगर
2) लातूर
3) नांदेड - वाघाळा
4) परभणी
5) जालना

विदर्भ - 
1) नागपूर
2) अकोला
3) अमरावती
4) चंद्रपूर

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Municipal Corporation Election DatesMunicipal Corporation Election Schedule 2025maharashtra local body elections 2025Maharashtra Municipal ElectionsBMC Election Dates 2025

इतर बातम्या

रॅपिडो बाईक ड्रायव्हरचा प्रवासी तरुणीवर बलात्काराचा प्रयत्न...

महाराष्ट्र बातम्या