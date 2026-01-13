निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय! उमेदवाराला 5.30 नंतरही प्रचार करता येणार पण... महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच असं घडणार

Municipal Corporation Election 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून 16 जानेवारीला उमेदवाऱ्यांचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. मंगळवारी 13 जानेवारीला संध्याकाळी 5.30 नंतर प्रचाराचा थंडावणार आहे. पक्षांना प्रचारासाठी सभा घेता येणार नाही. पण यंदा पहिल्यांदाच संध्याकाळी 5.30 नंतर उमेदवार प्रचार करु शकणार आहेत. मतदानाला काही तास शिल्लक असताना आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवाऱ्यांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे. निवडणूक आयोगाने मुंबईतील उमेदवाराला संध्याकाळी 5.30 नंतर घरोघरी प्रचार करु शकणार आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने नव्या वादाला तोंड फुटला आहे.
निवडणूक आयोगानुसार उमेदवार एकटा घरोघरी जाऊन 15 जानेवारीपर्यंत घरोघरी जाऊन प्रचार करता येणार आहे. पण त्यांना कोणत्याही प्रकारची पत्रकं वाटता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा प्रचार होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 13 ते 15 जानेवारी दरम्यान पत्रके न वाटता घरोघरी जाऊन प्रचाराला मुभा दिल्यामुळे या निर्यणावरुन वाद सुरु झाला आहे. पण दुसरीकडे उमेदवार मात्र आनंदी आहेत.
दरम्यान राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्यात. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार असून 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. 5 फेब्रुवारीला रायगड, रत्नागिरी सिंधुदु्र्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, परभणी, लातूर या ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत.