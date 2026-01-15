English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'जिल्हा परिषदेत मार्कर वापरला जाणार नाही', निवडणूक आयोगाने थेट सांगितलं

Maharashtra Municipal Corporation Ink Controversy: मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर शाई लावण्यात येते पण यंदा शाई ऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे. यावरुन निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 03:55 PM IST
Maharashtra Municipal Corporation Ink Controversy:  गुरुवारी मुंबईसह महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान झालं. मतदान केल्यानंतर यावर्षी मतदाराच्या बोटाला शाई ऐवजी मार्कर वापरण्यात आलं. यामुळे खूप मोठा गोंधळ निर्माण झाला. अनेकांच्या बोटावरील शाई पुसली गेली. यावरुन राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या. बोटावरील शाई नाही, लोकशाही पुसली जातेय म्हणत उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर घणाघात केला. 

यावर राज ठाकरे यांनी देखील संतप्त प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरे म्हणाले की, सरकारने निवडणुका जिंकायचे ठरविले आहे. जे विधानसभेला केले ते आता करत आहे पण आम्ही होऊ देणार नाही. आजपर्यंत शाई लावली जायची, पण आता मार्करने खूण करण्यात येत आहे. सॅनिटाईजरने ही खूण पुसली जातेय. फ्रॉड निवडणुकांमधून सत्तेत येणे, याला निवडणुका म्हणत नाही, असा हल्लाबोल राज ठाकरेंनी केला.

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय 

या सगळ्यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे की, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी इंडेलिबल इंकच वापरण्यात येणार आहे. तेव्हा मार्करचा वापरण्यात येणार नाही. तसेच निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, अशा पद्धतीने शाई पुसणे हा देखील एक गुन्हा आहे.  बोटावरील शाई पुसून मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य आहे, असे आयोगाने निवेदन जारी करून म्हटले आहे. जर कोणी बोटावरील शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न करत आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. जर कोणी बोटावरील शाई पुसून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधित मतदार पुन्हा मतदान करू शकणार नाही.

(हे पण वाचा - जिल्हा परिषदांचं बिगुल वाजलं! 'या' तारखेला मतदान तर निकालाची तारीख....) 

आम्ही सतर्क आहोत 

या संदर्भात आधीच खबरदारी घेण्यात आली आहे असे आयोगाने म्हटले आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याची नोंद ठेवली जाते. त्यामुळे, फक्त शाई पुसून गोंधळ निर्माण करणारा मतदार पुन्हा मतदान करू शकत नाही. या संदर्भात सर्व संबंधितांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाईसाठी पेन वापरल्या जात असल्याच्या राज ठाकरे यांच्या आरोपालाही आयोगाने उत्तर दिले आहे.

2011 मध्ये जारी केलेला आदेश

राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदारांच्या बोटांवर शाईसाठी मार्कर पेन वापरण्याबाबत १९ नोव्हेंबर २०११ आणि २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी आदेश जारी करण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शाईसाठी मार्कर पेन वापरला जात आहे. या आदेशांनुसार, शाई मार्कर पेनने अशा प्रकारे लावावी की ती मतदाराच्या बोटावर स्पष्टपणे दिसेल. आयोगाने असे म्हटले आहे की शाई नखेवर आणि नखेच्या वरच्या त्वचेवर तीन किंवा चार वेळा घासून लावावी. या सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या आहेत आणि मार्कर पेनवर देखील लिहिल्या आहेत. त्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वांना शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून कोणताही त्रास निर्माण करू नये असे आवाहन केले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMaharashtra Municipal Corporation Election 2026Maharashtra local body electionMaharashtra Municipal Election

