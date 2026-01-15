'जिल्हा परिषदेत मार्कर वापरला जाणार नाही', निवडणूक आयोगाने थेट सांगितलं

Maharashtra Municipal Corporation Ink Controversy: गुरुवारी मुंबईसह महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान झालं. मतदान केल्यानंतर यावर्षी मतदाराच्या बोटाला शाई ऐवजी मार्कर वापरण्यात आलं. यामुळे खूप मोठा गोंधळ निर्माण झाला. अनेकांच्या बोटावरील शाई पुसली गेली. यावरुन राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या. बोटावरील शाई नाही, लोकशाही पुसली जातेय म्हणत उद्धव ठाकरेंनी सरकारवर घणाघात केला.
यावर राज ठाकरे यांनी देखील संतप्त प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरे म्हणाले की, सरकारने निवडणुका जिंकायचे ठरविले आहे. जे विधानसभेला केले ते आता करत आहे पण आम्ही होऊ देणार नाही. आजपर्यंत शाई लावली जायची, पण आता मार्करने खूण करण्यात येत आहे. सॅनिटाईजरने ही खूण पुसली जातेय. फ्रॉड निवडणुकांमधून सत्तेत येणे, याला निवडणुका म्हणत नाही, असा हल्लाबोल राज ठाकरेंनी केला.
या सगळ्यावर निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला आहे की, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी इंडेलिबल इंकच वापरण्यात येणार आहे. तेव्हा मार्करचा वापरण्यात येणार नाही. तसेच निवडणूक आयोगाने आपल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, अशा पद्धतीने शाई पुसणे हा देखील एक गुन्हा आहे. बोटावरील शाई पुसून मतदारांमध्ये गोंधळ निर्माण करणे हे चुकीचे कृत्य आहे, असे आयोगाने निवेदन जारी करून म्हटले आहे. जर कोणी बोटावरील शाई पुसून पुन्हा मतदान करण्याचा प्रयत्न करत आढळले तर त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. जर कोणी बोटावरील शाई पुसून गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला तर संबंधित मतदार पुन्हा मतदान करू शकणार नाही.
या संदर्भात आधीच खबरदारी घेण्यात आली आहे असे आयोगाने म्हटले आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याची नोंद ठेवली जाते. त्यामुळे, फक्त शाई पुसून गोंधळ निर्माण करणारा मतदार पुन्हा मतदान करू शकत नाही. या संदर्भात सर्व संबंधितांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाईसाठी पेन वापरल्या जात असल्याच्या राज ठाकरे यांच्या आरोपालाही आयोगाने उत्तर दिले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की मतदारांच्या बोटांवर शाईसाठी मार्कर पेन वापरण्याबाबत १९ नोव्हेंबर २०११ आणि २८ नोव्हेंबर २०११ रोजी आदेश जारी करण्यात आले होते. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शाईसाठी मार्कर पेन वापरला जात आहे. या आदेशांनुसार, शाई मार्कर पेनने अशा प्रकारे लावावी की ती मतदाराच्या बोटावर स्पष्टपणे दिसेल. आयोगाने असे म्हटले आहे की शाई नखेवर आणि नखेच्या वरच्या त्वचेवर तीन किंवा चार वेळा घासून लावावी. या सूचना यापूर्वी देण्यात आल्या आहेत आणि मार्कर पेनवर देखील लिहिल्या आहेत. त्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वांना शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून कोणताही त्रास निर्माण करू नये असे आवाहन केले आहे.