/भाजपने जमा केला 1473 कोटींचा निवडणूक निधी! काँग्रेसला किती निधी मिळाला? निवडणूक आयोगानेच जारी केले आकडे

Election Commission : काही दिवसांपूर्वीच 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या केंद्रीय मुख्यालयात 1472.8 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. हे प्रमाण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला मिळालेल्या निधीपेक्षा सात पटीहून जास्त आहे. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या खर्च अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
भाजपच्या 1472.8 कोटी रुपयांच्या निधीचा हा आकडा त्यांच्या केंद्रीय मुख्यालयापुरता मर्यादित आहे. भाजपने केरळ व प. बंगाल निवडणुकांच्या खर्चाचा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. काँग्रेसने आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुडुचेरी या पाचही राज्यांतील केंद्रीय व प्रादेशिक घटकांचा मिळून एकूण 207.17 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याचा आणि 248.55 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा एकत्रित अहवाल सादर केला आहे.
निवडणूक काळात भाजपच्या तिजोरीत भर पडल्याचे दिसते. 15 मार्च रोजी भाजपच्या केंद्रीय मुख्यालयात 6.722.6 कोटी रुपये जमा होते, ते 6 मे पर्यंत वाढून 7627.2 कोटी रुपये झाले. याउलट, काँग्रेसच्या आर्थिक निधीत घट झाली आहे. 15 मार्च रोजी काँग्रेसचे मुख्यालय आणि 5 राज्य घटकांकडे मिळून 169.06 कोटी रुपये होते. 6 मे पर्यंत हा निधी घटून 103.2 कोटी रुपयांवर आला.
भाजपने आतापर्यंत उपलब्ध केलेल्या अहवालानुसार आसाम, तामिळनाडू व पुडुचेरीमध्ये सुमारे 159.7 कोटी रुपये खर्च केले. यापैकी 130.4 कोटी रुपये पक्षाच्या प्रचारावर, तर उर्वरित रक्कम उमेदवारांवर खर्च करण्यात आली.
आसाम : सर्वाधिक 96.27 कोटी रुपये खर्च झाले.
तामिळनाडू: एकूण 51.56 कोटी रुपये खर्च झाले.
पुडुचेरी : 11.90 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
काँग्रेसने पाचही राज्यांत मिळून 143 कोटी रुपये पक्षाच्या सामान्य प्रचारावर, तर 105.55 कोटी रुपये उमेदवारांवर खर्च करण्यात आले.
केंद्रीय आणि राज्य घटक : पक्षाच्या केंद्रीय मुख्यालयाने 5 राज्यांतील प्रचारावर 40.52 कोटी रुपये खर्च केले.
राज्यनिहाय खर्च : काँग्रेसने केरळमध्ये सर्वाधिक 59.28 कोटी रुपये खर्च केले.