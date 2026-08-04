'सुनेत्रा पवार शरद पवारांचं ऐकत नाही', कोणी केलं हे विधान? 'पवारांना आणि भाजपला...'; पत्रामुळे खळबळ

अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे ती दिल्लीतून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या एका पत्रामुळे! जानेवारी महिन्यात अजित पवारांचं आकस्मिक निधन झाल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदासोबतच पक्षाचं राष्ट्रीय अध्यक्षपदही आलं. मात्र या निवडीवर नुकताच पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह यांनी आक्षेप घेतला होता. सुनेत्रा यांनी अध्यक्षपदी झालेली निवड ही पक्षाच्या घटनेला धरुन नसल्याचा दावा सिंह यांच्या पत्रातून करण्यात आला. आता याचा पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 27 जुलै रोजी सुनेत्रा पवारांना एक पत्र पाठवल्याचं समोर आलं आहे. या पत्रामध्ये पक्षाच्या घटनेतील अनेक बदलांना समर्थन देणारी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नाहीत असे आयोगाने नमूद केले आहे. या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनिकरणावरुन समाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे.
सुनेत्रा पवारांनी आलेल्या पत्राची बातमी सोमवारी समोर आल्यानंतर अंजली दमानियांनी सोशल मीडियावरुन आपली पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली. त्यांनी आपल्या एक्स (आधीचं ट्विटर) अकाऊंटवरुन एक पोस्ट केली. "सुनेत्रा पवारांना ‘घटनादुरुस्तीत त्रुटी आहेत, कागदपत्रं द्या’ असं निवडणूक आयोगाचं गोड पत्र आलंय. केवळ योगायोग बघा, नेमकं त्याच वेळी शरद पवार गटाच्या - अजित पवार गटाच्या भेटी वाढल्यात," असं अंजली दमानियांनी म्हटलं आहे.
आपल्या पोस्टमध्ये पुढे, "स्पष्टच सांगायचं झालं तर (शरद) पवारांना आणि भाजपला 'एकसंध NCP' हवीये, आणि सुनेत्रा पवार मात्र ऐकत नाही असे दिसते. विलीनीकरण करण्याची इच्छा नाही मग अशी पत्र येणारच," असं सूचक विधान अंजली दमानियांनी केलं आहे. म्हणजेच पक्षाच्या विलिनिकरणासाठी सुनेत्रा पवारांना दबाव आणण्यासाठी तर हे पत्र पाठवण्यात आलं नाही ना? अशी शंकाच दमानियांनी उपस्थित केली आहे. त्यांनी या पोस्टच्या शेवटी, "घृणास्पद राजकारण" असं नमूद करत घडत असलेल्या गोष्टींबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.
निवडणूक आयोगाने सुनेत्रा पवारांकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे. आयोगाच्या मते, 26 फेब्रुवारी, 2026 रोजीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या ठरावात केवळ कलम 18(1) मध्ये दुरुस्तीचा उल्लेख आहे. तथापि, पक्षाने कलम 6, 7, 12, 32 आणि 36 मध्येही बदल केले आहेत. या बदलांना मान्यता देणारे प्रस्ताव आयोगाला प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे, आयोगाने या दुरुस्त्यांच्या समर्थनार्थ पक्षाकडून वैध कागदपत्रे आणि प्रस्तावांची मागणी केली आहे. जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या दुरुस्त्यांच्या समर्थनार्थ आयोगाला वैध प्रस्ताव आणि कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी ठरला, तर अनेक मोठे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. पक्षाची सध्याची राष्ट्रीय कार्यकारिणी वैध आहे का? राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुका नियमांनुसार करण्यात आल्या होत्या का? असे प्रश्न निवडणुक आयोगाने उपस्थित केले आहेत.