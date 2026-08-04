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'सुनेत्रा पवार शरद पवारांचं ऐकत नाही', कोणी केलं हे विधान? 'पवारांना आणि भाजपला...'; पत्रामुळे खळबळ

राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या पुन्हा चर्चेत असल्याचं कारण म्हणजे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या अध्यक्षांना पाठवलेलं पत्र

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:25 AM IST
'सुनेत्रा पवार शरद पवारांचं ऐकत नाही', कोणी केलं हे विधान? 'पवारांना आणि भाजपला...'; पत्रामुळे खळबळ
Image Credit: सोशल मीडियावरील त्या पोस्टची जोरदार चर्चा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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