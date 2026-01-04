महापालिका निवडणुकीसंदर्भात सर्वात मोठी घडामोड! निवडणूक आयोगाने दिला आदेश, 'त्या' 67 जणांची होणार चौकशी

Election Commission Order over Result: महापालिका निवडणुकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून, 16 जानेवारीला निकाल लागणार आहे. मात्र निकाल लागण्याआधीच राज्यभरातील एकूण 67 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये भाजपचे 44, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे 22, तर, राष्ट्रवादीचे 2 आणि एक अपक्ष उमेदवार आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असतानाच, निवडणूक आयोगाने मोठा आदेश दिला आहे. निवडणूक आयोग या बिनविरोध निवडीची चौकशी करणार आहे. तसंच निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेशिवाय निकाल जाहीर न करण्याचे आदेश देम्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाने बिनविरोध निवडून आलेल्यांसदर्भात स्पष्ट आदेश दिला आहे. एखाद्या प्रभागातील निवडणूक बिनविरोध पार पडली असेल तर त्यासंदर्भातील अहवाल निवडणूक आयोगाने मागवला आहे. इतकंच नाही तर आयोगाच्या मान्यतेनंतरच निकाल जाहीर करण्यात यावा असंही स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे महापालिका निवडणुकीत बिनविरोध जिंकलेल्यांचा निकाल जाहीर करता येणार नाही. तसंच जिथे जिथे उमेदवार निवडून आले आहेत तेथील आयुक्तांकडूनही निवडणूक आयोगाने अहवाल मागविला आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये 67 जण बिनविरोध निवडून आले आहेत. बिनविरोध निवडून येणाऱ्यांची संख्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विरोधकांनी राज्यातील निवडणुकांमध्ये चुकीचा पायंडा पडत असल्याची खंत व्यक्त केल आहे. तसंच उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी धमकावणं, पैशांची आमिषं दाखवल्याचा आरो विरोधकांनी केला आहे. निवडणूक आयोगाने या आरोपांची दखल घेतली आहे.
निवडणूक आयोग विरोधी उमेदवारांवर दबाव, आमिष किंवा जबरदस्ती करून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडलं गेलं का? याची तपासणी करणार आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बिनविरोध निवडींची विजय घोषणा केली जाणार नाही, अशी माहितीही राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 2004 मधील एका आदेशाच्या आधारे बिनविरोध निवडून आलेल्या प्रभागांमधील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल संबंधित आयुक्तांकडून मागविण्यात आला आहे.
29 महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूका 2025
बिनविरोध निवडून आलेले आकडेवारी
भाजप – ४४
पुणे – २
पिपरा चिंचवड -२
पवनेल ६
भिंवडी-६
कल्याण – १५
धुळे – ४
जळगाव -६
अहिल्यानग-३
शिवसेना शिंदे – २२
ठाणे – ७
भिवंडी- २
कल्याण -७
जळगाव ६
राष्ट्रवादी AP – २
अहिल्यानग – २
अपक्ष- १