Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात? सर्वात जास्त नगरसेवक अडचणीत असलेल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल!

मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात? सर्वात जास्त नगरसेवक अडचणीत असलेल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल!

मुंबई महापालिकेत सर्वपक्षीय नगरसेवक अडचणीत आले आहेत. मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांच्या निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 11:55 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:55 PM IST
मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात? सर्वात जास्त नगरसेवक अडचणीत असलेल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
रस्ता रुंदीकरणासाठी हनुमानाची 170 वर्षे जुनी मूर्ती हलवणार होते; 2 दिवस प्रयत्न करूनही जागची हलली नाही, आता..
2
3
4
5