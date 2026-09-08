/मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात? सर्वात जास्त नगरसेवक अडचणीत असलेल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल!

मुंबई महानगरपालिका : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सर्वच पक्षांना मोठा धक्का बसू शकतो अशी थक्क करणारी आकडेवारी समोर आली. याच वर्षाच्या सुरुवातीला मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही सुमारे 79 नगरसेवकांच्या डोक्यावर निवडणूक याचिकेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे निवडणुकीतला विजय अंतिम असला तरी कायदेशीर लढाई संपलेली नाही. नेमक्या कोणत्या पक्षाच्या किती नगरसेवकांविरोधात याचिका आहेत?
मुंबई महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरही विजयी उमेदवारांची डोकेदुखी कायम असल्याचे समोर आल आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी विजयी नगरसेवकांच्या निवडीला विविध कारणांवरून आव्हान दिलं. एकूण 79 याचिका दाखल झाल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली.
यात सर्वाधिक याचिका आहेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नगरसेवकांविरोधात. संख्या आहे 24, भाजपच्या 16 नगरसेवकांविरोधात याचिका आहेत. काँग्रेसच्या 10, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या 7, एमआयएमच्या 5 मनसेच्या 2 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाविरोधात याचिका आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अर्जातून ही माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेने दिलेल्या उत्तरात ही आकडेवारी नमूद करण्यात आली. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराला मालमत्ता, दायित्वे, गुन्हेगारी प्रकरणं आणि महत्त्वाची माहिती जाहीर करावी लागते. याचा आधार घेत प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेपासून प्रतिज्ञापत्रातील माहितीपर्यंत विविध मुद्दे उपस्थित करत याचिका दाखल केल्या आहेत.
उमेदवारांनी खोटी अथवा चुकीची माहिती दिल्याचा आरोप, गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपविणे, संपत्ती व आर्थिक बाबींबाबत चुकीच्या घोषणा करणे आदी कारणांवरूनही निवडीला आव्हान देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या याचिकांमध्ये विशिष्ट पक्षांचे नगरसेवक लक्ष्य नसून सर्वपक्षीय नगरसेवकांविरोधात निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत 5 नगरसेवकांची निवड रद्द झाली आहे. यात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विशाखा राऊत आणि दीपक सावंत यांचा समावेश आहे.
एमआयएमचे शमीर पटेल आणि रोशन शेख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बुशरा मलिक यांचीही निवड रद्द झाली आहे. विशाखा राऊत यांचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलं. त्यामुळे त्यांचं नगरसेवकपद गेलं. राऊत यांच्या कारवाईनंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं संख्याबळ 65 वरून 63 वर आलं. आता उरलेल्या याचिकांवर न्यायालय काय निर्णय देतं. याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
आणखी काही नगरसेवकांची निवड रद्द झाली. तर महापालिकेतील पक्षीय गणितही बदलू शकतं. म्हणजेच मुंबईकरांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा आहेच. पण त्या कौलाला कायदेशीर वैधतेची मोहर मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं. पालिकेच्या सत्तेची गणितं ठरलीत. पण काही नगरसेवकांच्या खुर्च्यांवर अजूनही न्यायालयाची नजर आहे. आता पाहायचं या 79 याचिकांपैकी किती नगरसेवकांचा विजय टिकतो. किती जणांच्या राजकीय प्रवासाला कायदेशीर ब्रेक लागतो.