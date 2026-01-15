English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अत्यंत धक्कादायक प्रकार! मतदारांची नावे शोधण्यासाठी निवडणूक अधिकारी वापरत आहेत भाजपचे App

मुंबईत एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. मतदारांची नावे शोधण्यासाठी निवडणूक अधिकारी भाजपचे App वापरत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 15, 2026, 04:07 PM IST
Maharashtra Municipal Corporation Election : महाराष्ट्रात 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान होत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात मतदान प्रक्रियेदरम्यान मोठा गोंधळ पहायला मिळत आहे. अशातच अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदारांची नावे शोधण्यासाठी निवडणूक अधिकारी  भाजपचे अ‍ॅप वापरत आहेत आहेत. मुंबईत हा प्रकार घडला आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे भाजपचे पाहून मतदार देखील गोंधळले. 

कांदिवली येथील एका मतदान केंद्रावर नेमलेले निवडणूक अधिकारी मतदारांची नावे शोधण्यासाठी भाजपच्या अ‍ॅपचा वापर करत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष व तटस्थ असणे अपेक्षित असताना, एका विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या अ‍ॅपचा वापर होत असल्याने निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे स्थानिक मतदारांमध्ये तीव्र संतापाची भावना व्यक्त होत असून, या प्रकरणाची निवडणूक आयोगाने तात्काळ दखल घेऊन सखोल चौकशी करावी व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.

पोलिंग बुथवर भाजपच कार्यकर्त्यांचा राडा

विरारच्या मनवेलपाडा येथील बहुजन विकास आघाडीच्या पोलिंग बुथवर भाजपच कार्यकर्त्यांनी राडा घातला.  बहुजन विकास आघाडीच्या पोलिंग बुथवर बूथ कर्मचारी मतदानाची स्लिप घेण्यासाठी येणाऱ्या मतदारांना आपण मतदान कसे करावे याबाबत जनजागृती करत असताना भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी वाद घातला आणि शिवीगाळ आणि दमदाटी देण्यास सुरुवात केली.

मतदारांची नावं तपासणारा मताधिकार App हँग 

कुर्ल्यातील मायकल हायस्कुलमध्ये मतदारांची नावं तपासणारा मताधिकार App हँग होत आहे.  App संतं गतीने सुरु असल्याने मतदारांची नावं आणि बूथ तपासण्यात उशीर होत आहे.. त्यामुळे याचा परिणाम मतदान प्रक्रियेवर होत आहे.. 

भगवा गार्डचे कार्यकर्ते आणि भाजप आमदार मनीषा चौधरी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद

मुंबईत भगवा गार्डचे कार्यकर्ते आणि भाजप आमदार मनीषा चौधरी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. मतदान केंद्रावर दुबार मतदार आधार कार्ड घेऊन काही लोक मतदान करत असल्याचा संशय भगवा गार्डच्या कार्यकर्त्यांना आला आणि त्यांनी आक्षेप घेतला. यादरम्यान संशयित मतदार भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत असताना भगवा गार्डच्या कार्यकर्त्यांनी वीडियो काढला. त्यांनतर भाजप कार्यकर्ते आणि भगवा गार्डच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हमरी तुमरी झाली.

 

