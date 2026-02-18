English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक जाहीर! शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर? महायुतीला किती जागा?

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक जाहीर! शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर? महायुतीला किती जागा?

Rajyasabha Election 2026: निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठीची निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. विधानसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार? तसेच या 7 जागा कोणाकोणाच्या पारड्यात पडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 18, 2026, 01:27 PM IST
महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी निवडणूक जाहीर! शरद पवार पुन्हा राज्यसभेवर? महायुतीला किती जागा?

Elections Announced For 7 Rajya Sabha Seats: देशभरातील राज्यसभेच्या 37 जागांसाठीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील शरद पवार, फौजिया खान, रजनी पाटील रामदास आठवले, प्रियांका चतुर्वेदी, भागवत कराड या नेत्यांचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे. या 7 जागांसाठीच्या निवडणुका 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहेत आणि त्याच दिवशी निकालही लागणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलल्या कार्यक्रमानुसार...

दरम्यान निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, या निवडणुकांसाठी उमेदवारांना 26 फेब्रुवारी पासून अर्ज भरता येणार आहेत. तसेच 5 मार्च ही अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख असेल. त्यानंतर 6 मार्च रोजी या अर्जांची छाननी केली जाईल. उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी 9 मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तर मतदान प्रक्रिया 16 मार्च रोजी सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंतच्या वेळेत पार पडणार आहे. त्याचदिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. 

 

पवार कुटुंबातील आजोबा-नातू  एकाचवेळी राज्यसभेवर

दरम्यान, राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी होणारी ही निवडणूक महाराष्ट्रासाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. विधानसभेतील पक्षीय संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशात  महाविकास आघाडी शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवणार असल्याचे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. शरद पवार यांच्या नावाला उद्धव ठाकरेंची सहमती असून काँग्रेसही सकारात्मक असल्याची माहिती आहे. मविआकडे 46 आमदारांचे संख्याबळ असून एक उमेदवार निवडून येण्यासाठी 41.5 चा कोटा आवश्यक आहे. त्यामुळे मविआमकडून शरद पवार हे एकमेव उमेदवार असल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून पार्थ पवार यांचेही नाव निश्चित झाले आहे. यामुळे पवार कुटुंबातील आजोबा-नातू असे दोघेजण एकाचवेळी राज्यसभेवर जातील. 

 

भाजपकडून राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता 

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यसभेच्या जागांसाठीचे समीकरण विधानसभेतील पक्षीय बलाबलानुसार ठरते. सध्याच्या समीकरणानुसार भाजपचा वरचष्मा असून महायुतीला 6 जागांपैकी जास्तीत जास्त जागा मिळवण्याची संधी आहे, तर मविआला एक किंवा दोन जागा मिळवणे आव्हानात्मक आहे. मात्र महायुतीला मिळालेल्या 6 जागांचे वाटप भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट या तिन्ही पक्षांमध्ये कसे होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच भाजपकडून अधिकचा उमेदवार न दिल्यास राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Rajyasabha Election 202616 march 20267 Rajya Sabha SeatsmahayutiMVA

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या विमान अपघात प्रकरणामुळे रोहित पवारांच्या जी...

महाराष्ट्र बातम्या