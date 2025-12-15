English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 'या' महापालिका पहिल्यांदाच निवडणुक लढणार; 2 वर्षांपूर्वी 'या' जिल्ह्यात स्थापन झाल्यात; नाव जाणून शॉक व्हाल

महाराष्ट्रातील दोन महापालिका पहिल्यांदाच निवडणुका लढवणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच या महापालिका स्थापन झाल्या आहेत.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 15, 2025, 11:32 PM IST
Maharashtra Local Body Elections 2025 : महाराष्ट्रात निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेत राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुकींची घोषणा केली आहे. 29 महापालिकेमधील 2 हजार 869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. मागील 2 ते 3 वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. अखेर आता निवडणुका होणार आहे. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत 29 महापालिकांपैकी 2 महापालिका पहिल्यांदाच निवडणुक लढवणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच या महापालिकांची स्थापना झाली आहे. 

राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केलाय. 29 महापालिकेमधील 2 हजार 869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या महापालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देश पत्र स्विकारण्याचा कालावधी 23 डिसेंबर ते 30  डिसेंबर असणार आहे... तर  31 डिसेंबर रोजी अर्जाची छाननी होणारे. तर, 15   जानेवारीला मतदान होणार असून 16 जानेवारी  रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज हे ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचं देखील निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.  जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवीन महापालिकांसाठी पहिल्यांदाच निवडणुक होणार आहे. 

जालना महापालिका

जालना महानगरपालिका (JMC) ही महाराष्ट्रातील 29 वी आणि औरंगाबाद विभागातील 5 वी महानगरपालिका आहे. जून 2023 मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने जालना ही महाराष्ट्रातील 29 वे महानगरपालिका असल्याची घोषणा केली केली होती. जालना महानगरपालिका अगोदर नगर परिषद होती. आता महापालिका झाली आहे. 2017 ला शेवटची निवडणूक झाली होती.

इचलकरंजी महापालिका

इचलकरंजी महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ड दर्जाची महानगरपालिका आहे. 2011  च्या जनगणनेत 2,87,570 लोकसंख्या असलेल्या इचलकरंजी शहराची लोकसंख्या वाढल्याने 2022 मध्ये महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने इचलकरंजीला महानगरपालिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Elections will be held for the first time for two new municipalities in MaharashtraJalna mahapalikaIchalkaranji mahapalikamaharashtra local body elections 2025Maharashtra Municipal Corporation Election Dates

