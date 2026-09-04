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मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या घारापुरी बेटाबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 1,500 वर्षांपूर्वी समुद्रात...

मुंबईनजीकच्या घारापुरी बेटाबाबत अलीकडेच एका संशोधनातून खळबळजनक खुलासे करण्यात आले आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 04, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:50 AM IST
मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या घारापुरी बेटाबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 1,500 वर्षांपूर्वी समुद्रात...
Image Credit: Elephanta Island

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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