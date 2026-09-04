/मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या घारापुरी बेटाबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 1,500 वर्षांपूर्वी समुद्रात...

संयुक्त राष्ट्र संघाने अलीकडेच जागतिक तापमान वाढ मर्यादा ओलांडणार असा इशारा दिला आहे. जागतिक तापमान वाढ 1.5 अंशापर्यंत वाढणार असून आता तापमान कमी करण्याची संधी जगाने गमावली असल्याचं यूएनने म्हटलं आहे. अशातच मुंबईच्या प्रसिद्ध असलेल्या एलिफंटा बेटाबाबत धक्कादायक माहिती समोर येतेय. सध्या एलिफंडा बेटावर उत्खनन करण्यात आले आहे. यामध्ये पुरातन ठेवा सापडला असून बेटाच्या बदलाचा वेध घेण्यात येत आहे. संयुक्त संशोधन सुरू असून शतकाअखेर पश्चिम किनारपट्टीवर एक मीटरपर्यंत पाणी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
जागतिक समुद्रपातळी या शतकाच्या अखेपर्यंत 0.8 मीटरपर्यंत तर भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर एक मीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईच्या सखल भागांसह वारसा स्थळ असलेल्या घारापुरी (एलिफंटा) बेटावरही परिणाम होण्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बेटाचा सागरी इतिहास, समुद्रपातळीतील बदल आणि हवामानाचा परिणाम जाणण्यासाठी आयआयटी खरगपूर, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी आणि पुरातत्त्व सर्वेक्षणाने संयुक्त संशोधन सुरू केले आहे.
आयआयटी खरगपूरच्या भूविज्ञान व भूभौतिकी विभागाच्या प्राध्यापिका मेलिंडा बेरा यांच्या नेतृत्वाखालील पथक एलिफंटा आणि पश्चिम किना-यावर कोअर ड्रिलिंग करून नमुने तपासणार आहे. संशोधनासाठी मुंबई पोर्ट अथॉरिटीने एक कोटीची तरतूद केली आहे.
भारतीय पुरातत्व विभादाचे अधिकारी अभिजित आंबेकर यांच्या नेतृत्वाखालील एलिफंटा बेटावर उत्खनन करण्यात आले आहे. यामध्ये पुरातन ठेवा सापडला आहे. याआधारे बेटाच्या बदलाचा वेध घेण्यात येत आहे. उत्खननात 165 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा आयताकृती जलाशय, भांडी तसेच इंडो-मेडिटेरेनियन अँफोरा आदी सापडले आहेत.
संशोधनातून 1,500ते 1,000 वर्षांपूर्वीच्या हवामान व समुद्रपातळीतील बदलांचा सागरी व्यापार आणि मानवी हालचालींवर झालेला परिणाम स्पष्ट होणार आहे. समुद्रपातळी वाढीचे संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासही मदत होणार आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून घारापुरी येथे पुरातत्व खात्याकडून उत्खनन सुरू आहे. या उत्खननातून अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. घारापुरी हे बेट 1,500 वर्षांपूर्वीच एक आंतरराष्ट्रीय बंदर असल्याचं समोर आले आहे. घारापुरी येथील मोराबंदर परिसरात एकूण 19 ठिकाणी उत्खनन झालं आहे. या मोहिमेत मिळालेला सगळ्यात मोठा पुरावा. एक आखीव-रेखीव, घडवलेला, अनेक पायऱ्यांचा खोल पाणवठा. खाऱ्या पाण्यानं वेढलेल्या बेटावर गोड्या पाण्याचा हा अत्यावश्यक साठा होता.