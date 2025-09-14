अवघ्या 7 मिनिटाच्या अंतराला लागतोय 'इतका' वेळ, एल्फिन्स्टन पूल बंदमुळे वाढली वाहनचालकांची डोकेदुखी!

Elphinstone Bridge closure: प्रभादेवी आणि परळला जोडणारा मध्य मुंबईतील महत्त्वाचा एल्फिन्स्टन रेल्वे पूल शुक्रवार 12 सप्टेंबर 2025 पासून बंद झाला आहे. अटल सेतूला वरळी सी लिंकशी जोडण्यासाठी उन्नत मार्ग बांधण्याकरिता हा पूल तोडला जाणार आहे. यामुळे वाहनचालकांना करी रोड, चिंचपोकळी आणि दादर येथील टिळक पूल यांसारख्या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ अर्ध्या ते पाऊण तासाने वाढलाय. इंधनाचा अपव्यय वाढल्याने आणि वाहतूक कोंडीत भर पडल्याने स्थानिक नागरिक त्रस्त आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
पूल बंद झाल्याने वाहतूक टिळक पूल, करी रोड आणि चिंचपोकळी पुलांकडे वळवली गेली आहे, ज्यामुळे दादर, लालबाग, परळ आणि प्रभादेवी परिसरात वाहनांची गर्दी वाढली आहे. शुक्रवार-शनिवारपासूनच कोंडीला सुरुवात झाली असून, सोमवारपासून दक्षिण मुंबईकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना अधिक त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सागरी किनारा मार्ग आणि अटल सेतू वापरणाऱ्या वाहनचालकांनाही याचा फटका बसत आहे.
परळ, लोअर परळ आणि प्रभादेवी परिसरात टाटा, केईएम, वाडिया आणि ग्लोबलसारखी मोठी रुग्णालये आहेत. पूल बंदमुळे रुग्णवाहिका आणि रुग्णांच्या नातेवाइकांना दादर किंवा करी रोडमार्गे वळसा घ्यावा लागत आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांवर परिणाम होत आहे. दुपारी 3 ते रात्री 11 या वेळेत करी रोड पुलाचा वापर करावा लागत असल्याने रुग्णांचे हाल वाढले आहेत.
पूल पाडण्यामुळे प्रभावित इमारतींच्या रहिवाशांमध्ये असंतोष आहे. स्थानिकांनी वाहतूक नियोजनासाठी अतिरिक्त पोलिस तैनात करणे, रुग्णवाहिकांसाठी प्राधान्य मार्गिका आणि स्थानिक पातळीवर आयसीयू सुविधा उभारण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून नीट वाहतूक व्यवस्थापनाचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.
पूर्वी परळ-प्रभादेवी प्रवासाला 5 ते 7 मिनिटे लागत होती. तिथे आता वळसा मार्गामुळे 2 ते 3 किमी अंतर वाढलंय. त्यामुळे वाहनचालकांचा 30 मिनिटे ते पाऊण तास इतका अधिक वेळ जातोय. यामुळे इंधन खर्च तर वाढलायच त्यासोबत टॅक्सीचालक आणि प्रवाशांमध्ये भाड्यावरून वाद होण्याचे प्रकारही वाढलेयत. पोलिसांनी तोडकामादरम्यान बंदोबस्त ठेवला असून, कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी दक्षता घेतली जात आहे.
