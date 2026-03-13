English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कमधील कर्मचाऱ्यांना युद्धाचा मोठा फटका; 'वर्क फ्रॉम होम'ची मागणी

 एलपीजी टंचाईचा हिंजवडी आयटी पार्कला फटका बसला आहे.  यामुळे कर्मचाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम देण्याची मागणी केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 13, 2026, 06:28 PM IST
Pune IT Park : इराण इस्त्रायल युद्धामुळे जगात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फटका हिंजवडी आयटी पार्कमधल्या बड्या कंपन्यांनाही बसू लागला आहे. गॅस तुटवड्यामुळे फूड कोर्टमध्ये जेवण मिळकत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी  'वर्क फ्रॉम होम'ची मागणी केली आहे. 

IT पार्कमधील हजारो कर्मचाऱ्यांना फटका

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्याचा फटका हिंजवडी आयटी पार्क मधल्या बड्या कंपन्यांनाही बसू लागला आहे. गॅस पुरवठ्यात खंड पडल्यान कंपन्यांनी  गॅस पुरवठ्यात खंड पडल्यान कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना चक्क घरून डबा आणण्याचा सल्ला दिला आहे. गॅसअभावी नियमित स्वयंपाक करणे कठीण झाल्याने फूड कोर्टमध्ये सध्या मर्यादित पदार्थ उपलब्ध आहेत. रिटर्न टू ऑफिसमुळे हजारो कर्मचारी ऑफिसला जात आहेत. कॅफेटेरिया मध्ये जेवण उपलब्ध होत अविवाहित आणि परराज्यातील कर्मचाऱ्यांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे कोरोना प्रमाणे वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय द्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

पुण MIDC मधील 30 टक्के कंपन्या या ठप्प होण्याच्या मार्गावर

आशिया खंडातील नंबर वन पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीत गॅसच्या तुटवड्यामुळे मोठा परिणाम झालाय. त्यामुळे 30% कंपन्या या ठप्प होण्याच्या मार्गावरती आहेत. त्यामुळे उद्योग व्यवसायातील साखळीच विस्कळीत झाली आहे. अचानक गॅसचा तुटवडा कसा झाला याबाबत साठेबाजी होण्याची भीतीही इंडस्ट्रियल फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप बटवाल यांनी झी 24 तास बोलताना व्यक्त केलीय.

पुण्यातील गॅस टंचाईचा परिणाम फळ आणि भाजीपाला बाजारावर

पुण्यातील गॅस टंचाईचा परिणाम आता फळ आणि भाजीपाला बाजारावरही दिसू लागला आहे. शहरातील बाजारात भाजीपाला व फळांची आवक वाढली असली तरी हॉटेल व्यवसायांकडून खरेदी कमी झाल्याने बाजारभाव 15 ते 20 टक्क्यांनी घसरले आहेत. विशेषतः पालेभाज्या आणि काही फळांचे दर कमी झाले आहेत. दरम्यान सात देशांतून येणाऱ्या आयात फळांची आवकही थांबली आहे. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आधी गॅस व तेलावर झाला आणि आता त्याची झळ थेट फळ-भाजी बाजारालाही बसताना दिसत आहे. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

