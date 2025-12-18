मुंबईत वेगळा प्रयोग! ₹1960000000 बाजूला काढले; महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार खास खाऊ

आतापर्यंत तुम्ही अनेकदा मध्यान्ह भोजनासंदर्भातील नकारात्मक बातम्या ऐकल्या, वाचल्या असतील. कधी कुठे मध्यान्ह भोजनाच्या भांड्यात पाल पडली तर कधी मध्यान्ह भोजनामध्ये पुरेसा आहार दिला नाही अशा बातम्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून वेळोवेळी समोर येत असतात. मात्र या नाकारात्मक बातम्यांदरम्यानच मुंबईमधून मध्यान्ह भोजनासंदर्भात एक आशादायक बातमी समोर आली असून ही बातमी गरजू विद्यार्थ्यांना फायद्याची ठरणारी आहे.
नेमका काय आहे हा निर्णय?
मुंबईच्या शिक्षणाधिकारी सुजाता खरे यांनी 25 नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या बालवाडी ते दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजनाअंतर्गत आता एक अगदी खास पदार्थ विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. या नव्या निर्णयाचा फायदा महापालिकेच्या शाळांमध्ये बालवाडी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना आता आठवड्यातून तीन दिवस मध्यान्ह भोजनामध्ये एनर्जी बार दिला जाणार आहे.
196 कोटींची तरतूद
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वाटप केल्या जाणाऱ्या या एनर्जी बारची प्रती नग किंमत 35 रुपये इतकी असून खरेदीसाठी तब्बल 196 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच पोषण आहार मिळणार आहे.
कोणाला देण्यात आलं कंत्राट?
प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आठवड्यात दिवसआड, असे आठवड्यातील तीन दिवस, प्रत्येकी 25 ग्रॅमचे एनर्जी बार देण्यात येणार आहेत. सुदृढ आरोग्यासाठी सकास आहाराबरोबरच विद्यार्थ्यांना हा एनर्जी बार देण्यात येणार आहे. या बारच्या पुरवठ्यासाठी गुणिणा कमर्शिअल्स प्रा. लि. या कंत्राटदाराची पालिकेने नियुक्ती केली आहे.
मुख्याध्यापक किंवा प्रमुख शिक्षकांवर महत्त्वाची जबाबदारी
मुख्याध्यापक किंवा प्रमुख शिक्षकांवरही एक विशेष जबाबदारी असणार आहे. मुख्याध्यापक किंवा प्रमुख शिक्षकांनी एनर्जी बारचे वितरण केवळ विद्यार्थ्यांना होईल याची दक्षता घेणं बंधनकारक असणार आहे. एनर्जी बार सुस्थितीत, हवाबंद पॅकेटमध्ये आहेत का याची तपासणी करूनच वितरण करावे, असे निर्देश देण्यात आले आङेत. विद्यार्थ्यांनी एनर्जी बार खाल्ल्यानंतर शाळांनी पाकिटांची योग्य विल्हेवाट लावावी. कोणतीही तक्रार असल्यास ती त्वरित लेखी स्वरूपात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कळवावी, असे शिक्षण विभागाने या एनर्जी बार वाटपासंदर्भातील निर्देशामध्ये म्हटलेलं आहे.
...तेव्हाच निर्णय फायद्याचा!
हा निर्णय खरोखरच गरजू विद्यार्थ्यांना फायद्याचा ठरणार असून या माध्यमातून दोन हेतू साध्य होणार आहेत. पोषक आहारासोबतच विद्यार्थ्यांना या एनर्जी बारच्या माध्यमातून आवश्यक प्रथिने आणि तत्वही मिळणार आहेत. मात्र ही योजना शाळा पातळीवर किती योग्य पद्धतीने राबवली जाणार यावर तिचं यश अवलंबून असणार आहे.