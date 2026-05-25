/महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी तुफान गर्दी; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. सोशल मिडियावर इंधन टंचाईच्या अफवा पसरल्या जात आहेत. अफवा पसरवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
Energy Crisis : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच भारतात पेट्रोल डिझेल भरण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली आहे. पेट्रोल पंपावर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. इंधन संपल्याच्या अफवा पसरत असल्याचे वाहन चालक पेट्रोल पंपावर इंधन खरेदीसाठी गर्दी करत आहेत. यामुळे गोंधल उडत आहे. यामुळे आता इंधन संपल्याची अफवा परसवणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. सोशल मिडियावर इंधन टंचाईच्या अफवा पसरल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
सोशल मीडियावर इंधन टंचाईच्या अफवा पसरवल्यास गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. काळाबाजार करणाऱ्या पेट्रोल पंप चालकांचे परवाने रद्द केले जाणार असून आवश्यक त्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त आणि महसूल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात सध्या इंधन टंचाई नसून मागणीनुसार जिल्ह्यात इंधनपुरवठा सुरू असल्याची माहिती पुरवठा अधिकाऱ्यानी दिली.
कुठलीही टंचाई नाही मात्र डिझेलची मागणी 30 ते 35 टक्क्याने वाढल्याने डिझेल टंचाई सदृश परिस्थिती आहे. टंचाईच्या अफवामुळे जास्त खरेदी केली जात असल्याने मागणी अचानक वाढून टंचाई निर्माण झाल्याचे पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सर्वच पेट्रोल पंपांवर कॅन मध्ये डिझेल देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय पंपांवर महसूल आणि पोलिसांचा बंदोबस्त राहणार असल्याचे पुरवठा अधिकारी म्हणाले. समाज माध्यमांवर डिझेल टंचाईच्या अफवा फसवल्या जात आहेत. अशा अफवा पसरवणाऱ्यांवर आयटी ॲक्ट नुसार गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. साठेबाजी केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. कृषीमंत्र्यांनी कॅन मध्ये डिझेल देण्यास सांगितले असले तरी पेट्रोलियम कायद्यानुसार कॅन मध्ये इंधन देता येत नाही असं पुरवठा अधिकारी म्हणाले.
राज्यात निर्माण झालेल्या इंधन टंचाईला तेल कंपन्याचे धोरण जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप डीलर्सनी केला असून,तेल कंपन्या मागणीनुसार इंधन पुरवठा करीत त्यामुळे पेट्रोल पंप ड्राय होत आहे.ही कृत्रिम इंधन निर्माण होत आहे.शेतकरी वर्गामध्ये संताप निर्माण होऊन पंप चालक व शेतकरी असा संघर्ष उडत आहे. इंधन कंपन्यांनी जाचक नियम व अटी न लावता सुरळीत इंधन पुरवठा करावा अशी मागणी पेट्रोल डीलर्स केले जात आहे.
वाढती महागाई आणि सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ अकोल्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने अनोखा बैलगाडी मोर्चा काढण्यात आला. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून, सरकारने तातडीने दरवाढ नियंत्रणात आणावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून बैलगाडी, सायकल आणि गाढवाच्या माध्यमातून हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत टीका केली. खाजगी कंपन्यांकडून बांगलादेश आणि नेपाळला पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा होत असल्यामुळे देशात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली असल्याचा आरोपही वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.