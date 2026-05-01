EPFO: भारतातील कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, अडकलेला पैसा देण्यासाठी सरकारची मोठी घोषणा!

EPFO Big Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) करोडो सभासदांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अनेकदा नोकरी बदलल्यामुळे किंवा जुन्या कंपन्यांचे तपशील गहाळ झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पीएफ (PF) पैसे अडकून पडतात. अशा 'इन-ऑपरेटिव्ह' किंवा निष्क्रिय खात्यांचा शोध घेऊन त्यातील कष्टाची कमाई परत मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ई-प्राप्ती' (E-PRAAPTI) नावाचे नवीन क्रांतिकारी वेब पोर्टल लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हे पोर्टल तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत असून यामुळे कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची अडकलेली कामे चुटकीसरशी मार्गी लागणार असल्याची माहिती केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिली.
या पोर्टलचे पूर्ण नाव 'एम्प्लॉई प्रॉव्हिडेंट फंड आधार-बेस्ड ऍक्सेस पोर्टल फॉर ट्रॅकिंग इनऑपरेटिव्ह अकाउंट्स' असे आहे.ज्यांना अद्याप युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर म्हणजेत UAN जोडलेला नाही, अशा खात्यांसाठी हे प्रामुख्याने डिझाइन केले गेले आहे
अनेक कर्मचाऱ्यांनी २०१४ पूर्वी (UAN प्रणाली येण्यापूर्वी) नोकऱ्या बदलल्या आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांची जुनी पीएफ खाती अजूनही जुन्या मेंबर आयडीवर (Member ID) पडून आहेत. 'ई-प्राप्ती' पोर्टलच्या माध्यमातून सभासद आता आपली ही जुनी, विसरलेली किंवा निष्क्रिय झालेली खाती सहजरित्या शोधू शकतील. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ईपीएफओकडे अशा निष्क्रिय खात्यांमध्ये हजारो कोटी रुपये पडून आहेत, जे आता थेट मालकापर्यंत पोहोचू शकतील.
या पोर्टलचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याची सुरक्षा व्यवस्था. हे पोर्टल पूर्णपणे 'आधार'वर आधारित असेल. यामध्ये आधार ऑथेंटिकेशन यंत्रणा वापरली गेल्यामुळे, सभासदाला आपल्या जुन्या खात्यात प्रवेश करण्यासाठी कोणत्याही क्लिष्ट कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. आधार कार्डावरील माहितीचा वापर करून तुमची ओळख पटवली जाईल, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता संपुष्टात येईल आणि प्रक्रिया पारदर्शक होईल.
ज्या कर्मचाऱ्यांकडे सध्या सक्रिय UAN आहे, परंतु त्यांची जुनी खाती या नंबरला जोडलेली नाहीत, त्यांच्यासाठी हे पोर्टल वरदान ठरेल. पोर्टलवर जुन्या खात्याचा शोध लागल्यानंतर, सभासद ते खाते आपल्या सध्याच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबरशी (UAN) लिंक करू शकतील. यामुळे सर्व पीएफ शिल्लक एकाच ठिकाणी जमा होईल आणि पेन्शनच्या गणनेसाठी एकूण सेवा काळ वाढण्यास मदत होईल.
पूर्वी जुन्या पीएफ खात्यातील पैसे काढण्यासाठी किंवा ते ट्रान्सफर करण्यासाठी जुन्या कंपनीच्या मालकाची सही, स्टॅम्प आणि अनेकदा फेऱ्या माराव्या लागत असत. 'ई-प्राप्ती' पोर्टलमुळे ही 'मॅन्युअल' प्रक्रिया बंद होईल. 'पोस्ट फॅक्टो' पडताळणी पद्धतीमुळे कागदपत्रांचा ढिगारा कमी होईल आणि डिजिटल पद्धतीने सर्व कामे पूर्ण होतील.
सध्याच्या पहिल्या टप्प्यात, ज्यांच्याकडे आपला जुना मेंबर आयडी उपलब्ध आहे, त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, पुढील टप्प्यात अशा कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष सुविधा दिली जाईल ज्यांना आपला जुना आयडी आठवत नाही. केवळ नाव, जन्मतारीख आणि आधार कार्डाच्या आधारे अशा व्यक्तींना त्यांची जुनी खाती शोधता येतील.
हे पोर्टल ईपीएफओच्या व्यापक 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' मोहिमेचा म्हणजेच 'EPFO 3.0' चा एक भाग आहे. सरकारचे उद्दिष्ट केवळ पैसे परत देणे नाही, तर संपूर्ण यंत्रणा हाय-टेक करणे आहे. यामध्ये ऑटो-क्लेम सेटलमेंट आणि सेंट्रल पेन्शन पेमेंट सिस्टम यांसारख्या सुविधांचाही समावेश आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यांचा निपटारा अवघ्या काही दिवसांत होईल.
या नवीन प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेप (Manual Intervention) कमी होईल. जेव्हा प्रक्रियेत मध्यस्थ किंवा प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप कमी होतो, तेव्हा भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि कामाचा वेग वाढतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात ईपीएफओने विक्रमी 8.31 कोटी दावे निकाली काढले आहेत. 'ई-प्राप्ती' आल्यानंतर हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
जर तुमचेही जुन्या नोकरीतील पीएफचे पैसे अडकले असतील, तर तुमचे आधार कार्ड अपडेट ठेवा आणि मोबाईल नंबर आधारशी लिंक असल्याची खात्री करा. 'ई-प्राप्ती' पोर्टल अधिकृतपणे कार्यान्वित होताच, त्यावर नोंदणी करून तुम्ही तुमच्या कष्टाचा पैसा सुरक्षितपणे आपल्या बँक खात्यात वळवू शकता.