बावनकुळेंची प्रॉपर्टी विकली तरी शेतक-यांची कर्जमाफी होईल; संजय राऊत महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा बाहेर काढणार?

राज्यातील भाजप नेत्यांमागे आरोपांचं ग्रहण लागलं आहे. मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटलांनंतर आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देखील इशारा देण्यात आला. दोन आठवड्यात बावनकुळेंचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा इशारा संजय राऊतांनी दिलाय. शेतक-यांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक होत राऊतांनी बावनकुळेंना लक्ष्य केले. तर राऊतांच्या इशा-यानंतर बावनकुळेंनी देखील खुलं चॅलेंज दिले.
बावनकुळेंची प्रॉपर्टी विकली तरी शेतक-यांची कर्जमाफी होईल असा दावाही राऊतांनी केला. दरम्यान माझी प्रॉपर्टी विकून राऊतांनी शेतक-यांची कर्जमाफी करावी असं आव्हान बावनकुळेंनी दिले. संजय राऊतांनी बावनकुळेंना इशारा दिल्यानंतर भाजप नेते देखील आक्रमक झालीय. संजय राऊत स्वत:चं भ्रष्टाराच्या प्रकरणात जामिनावर आहेत. त्यामुळे त्यांना बावनकुळेंवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी टीका नवनाथ बन यांनी केली. संजय राऊतांनी बावनकुळेंना दोन आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिलाय. तर बावनकुळेंनी देखील राऊतांना प्रतिआव्हान दिलंय. त्यामुळे राऊत बावनकुळेंच्या कोणत्या भ्रष्टाचाराची फाईल उघडणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.