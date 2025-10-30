English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा बाहेर काढणार असल्याचा इशारा संजय राऊत यांनी दिला आहे. बावनकुळेंची प्रॉपर्टी विकली तरी शेतक-यांची कर्जमाफी होईल असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 30, 2025, 12:07 AM IST
बावनकुळेंची प्रॉपर्टी विकली तरी शेतक-यांची कर्जमाफी होईल; संजय राऊत महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा घोटाळा बाहेर काढणार?

Sanjay Raut On Chandrashekhar Bawankule : संजय राऊतांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंना इशारा दिला आहे. येत्या दोन आठवड्यात बावनकुळेंचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा इशारा राऊतांनी दिला आहे. शेतक-यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून राऊतांनी बावनकुळेंना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय. तर राऊतांच्या इशा-यानंतर बावनकुळेंनी देखील खुलं चॅलेंज दिले.

राज्यातील भाजप नेत्यांमागे आरोपांचं ग्रहण लागलं आहे. मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटलांनंतर आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना देखील इशारा देण्यात आला. दोन आठवड्यात बावनकुळेंचे घोटाळे बाहेर काढण्याचा इशारा संजय राऊतांनी दिलाय. शेतक-यांच्या मुद्द्यावरून आक्रमक होत राऊतांनी बावनकुळेंना लक्ष्य केले. तर राऊतांच्या इशा-यानंतर बावनकुळेंनी देखील खुलं चॅलेंज दिले.

बावनकुळेंची प्रॉपर्टी विकली तरी शेतक-यांची कर्जमाफी होईल असा दावाही राऊतांनी केला. दरम्यान माझी प्रॉपर्टी विकून राऊतांनी शेतक-यांची कर्जमाफी करावी असं आव्हान बावनकुळेंनी दिले. संजय राऊतांनी बावनकुळेंना इशारा दिल्यानंतर भाजप नेते देखील आक्रमक झालीय. संजय राऊत स्वत:चं भ्रष्टाराच्या प्रकरणात जामिनावर आहेत. त्यामुळे त्यांना बावनकुळेंवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही अशी टीका नवनाथ बन यांनी केली. संजय राऊतांनी बावनकुळेंना दोन आठवड्यांचा अल्टिमेटम दिलाय. तर बावनकुळेंनी देखील राऊतांना प्रतिआव्हान दिलंय. त्यामुळे राऊत बावनकुळेंच्या कोणत्या भ्रष्टाचाराची फाईल उघडणार याकडे आता लक्ष लागले आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

