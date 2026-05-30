राज्यात प्रत्येक तिसरा व्यक्ती लठ्ठ; नागरिकांमध्ये शुगर, बीपीचा धोका वाढला

Health News : बदलत्या जीवनशैलीचा राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसू लागलाय. अनेक नागरिकांमध्ये लठ्ठपणाची समस्या वाढली असून यामुळे शरीरात अनेक आजार बळावत आहेत. राज्यातील प्रत्येक तीन पैकी एक व्यक्ती लठ्ठ झालाय. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणच्या 2023-24 मधील आकडेवारीनुसार एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, महाराष्ट्रातील प्रत्येक तिसरा व्यक्ती लठ्ठ असल्याचं समोर आलं आहे, तसंच ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात याचं प्रमाण जास्त आहे. आकडेवारीनुसार लठ्ठपणा, रक्तातील वाढलेली साखर आणि मधुमेहाचा धोका झपाट्याने वाढत असून विशेषतः शहरी भागातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनली आहे.
ग्रामीण भागातील पुरुषांमध्ये लठ्ठपणाचं प्रमाण 27.01 टक्के आहे तर शहरी भागातील पुरूषांमध्ये हेच प्रमाण 41.07 टक्के आहे. तर ग्रामीण भागातील महिलांचं प्रमाण 24.08 टक्के तर शहरी भागातील महिलांचं लठ्ठपणाचं प्रमाण हे 40.1 टक्के आहे.
नव्या सर्वेक्षणानुसार राज्यातील 17.7 टक्के पुरुष आणि 16.0 टक्के महिला यांना रक्तातील साखरेची उच्च किंवा अतिउच्च पातळी आहे किंवा ते मधुमेहासाठी औषधे घेत आहेत. लठ्ठपणाप्रमाणेच रक्तातील साखरेची समस्या देखील शहरी भागात अधिक दिसून येते. शहरी महिलांमध्ये वाढलेल्या रक्तातील साखरेचे प्रमाण ग्रामीण महिलांच्या तुलनेत तब्बल 5 टक्के गुणांनी अधिक आहे.
धावत्या जीवनशैलीमध्ये अनेकजण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात, नियमीत व्यायम करत नाही, रात्री उशिरा जेवतात तसंच फास्ट फूड आणि पॅकेज्ड फूड खाण्यावर भर जास्त देतात, किंवा बरेच दिवसभर बसून काम करतात त्यामुळे लठ्ठपणाच्या समस्याला सामोरे जावं लागतंय आणि याच लठ्ठपणाची महाराष्ट्रातील आकडेवारी ही धक्कादायक आहे.