धुळ्यात EVM मशीन फोडलं! भाजप उमेदवारांवर तोडफोडीचा आरोप

Dhule Elections 2026 : महाराष्ट्रात 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून गुरुवार 15 जानेवारी रोजी यासाठी मतदान पार पडत आहे. अनेक ठिकाणी शांततेत मतदान पार पडत असून काही ठिकाणी मतदान केंद्रांवर गोंधळ पाहायला मिळतोय. अशातच धुळे महापालिका निवडणुकीचं मतदान पार पडत असताना प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये ईव्हीएम मशीनची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे मतदान केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला.
मतदान सुरु असताना धुळे प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये मतदान करण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीनची तोडफोड करण्यात आली. शिवसेना उमेदवार सतीश महाले यांनी भाजप उमेदवारांवर ईव्हीएम मशीनची तोडफोड केल्याचा आरोप केला. भाजप कार्यकर्ते हे मतदान केंद्रावर दादागिरी करून दहशत माजवल्याचा आरोप शिवसेना उमेदवार सतीश महाले यांनी केला. यावेळी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढची कारवाई करत आहेत. तसेच संबंधित घटनेची चौकशी सुरु असून निवडणूक आयोग पुढे काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
धुळे महापालिकेत एकूण 74 जागांसाठी निवडणूक घेतली जाते. यात 2017 भाजपाला 58, शिवसेना + राष्ट्रवादी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस – 39, शिवसेना – 29 काँग्रेस + शिवसेना ( UBT ) + राष्ट्रवादी ( शरद पवार ) + मनसे- काँग्रेस – 21, शिवसेना (UBT) – 29, राष्ट्रवादी (शरद पवार) – 19, मनसे – 4 AIMIM – 21, समाजवादी पार्टी – 7, बसपा – 5, वंचित बहुजन आघाडी – 3, जनता दल – 1 जागा मिळाल्या होत्या.