Marathi News
धुळ्यात EVM मशीन फोडलं! भाजप उमेदवारांवर तोडफोडीचा आरोप

Dhule Elections 2026 : धुळे महापालिका निवडणुकीचं मतदान पार पडत असताना गुरुवारी प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये ईव्हीएम मशीनची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे मतदान केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला. 

पूजा पवार | Updated: Jan 15, 2026, 02:06 PM IST
धुळ्यात EVM मशीन फोडलं! भाजप उमेदवारांवर तोडफोडीचा आरोप
Photo Credit - Social Media

Dhule Elections 2026 : महाराष्ट्रात 29 महापालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून गुरुवार 15 जानेवारी रोजी यासाठी मतदान पार पडत आहे. अनेक ठिकाणी शांततेत मतदान पार पडत असून काही ठिकाणी मतदान केंद्रांवर गोंधळ पाहायला मिळतोय. अशातच धुळे महापालिका निवडणुकीचं मतदान पार पडत असताना प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये ईव्हीएम मशीनची तोडफोड करण्यात आली. त्यामुळे मतदान केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला. 

मतदान सुरु असताना धुळे प्रभाग क्रमांक 18 मध्ये मतदान करण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशीनची तोडफोड करण्यात आली. शिवसेना उमेदवार सतीश महाले यांनी भाजप उमेदवारांवर ईव्हीएम मशीनची तोडफोड केल्याचा आरोप केला. भाजप कार्यकर्ते हे मतदान केंद्रावर दादागिरी करून दहशत माजवल्याचा आरोप  शिवसेना उमेदवार सतीश महाले यांनी केला. यावेळी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पुढची कारवाई करत आहेत. तसेच संबंधित घटनेची चौकशी सुरु असून निवडणूक आयोग पुढे काय निर्णय घेतो याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

हेही वाचा : शिंदे सेनेकडून भाजपा कार्यकर्त्यांना मारहाण? राऊतांचा फडणवीसांना खोचक सल्ला; 'हरामाचा पैसा...'

 

धुळे महानगरपालिकेत 2017 मध्ये कोणाची सत्ता होती? 

धुळे महापालिकेत एकूण 74 जागांसाठी निवडणूक घेतली जाते. यात 2017 भाजपाला 58, शिवसेना + राष्ट्रवादी काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस – 39, शिवसेना – 29 काँग्रेस + शिवसेना ( UBT ) + राष्ट्रवादी ( शरद पवार ) + मनसे-  काँग्रेस – 21, शिवसेना (UBT) – 29,  राष्ट्रवादी (शरद पवार) – 19,  मनसे – 4 AIMIM – 21,  समाजवादी पार्टी – 7, बसपा – 5,  वंचित बहुजन आघाडी – 3,  जनता दल – 1 जागा मिळाल्या होत्या. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

