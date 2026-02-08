मोहोळमध्ये EVM मशिन सापडल्या ढाब्यावर; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

Maharashtra ZP Election 2026 : निवडणूक आली की सर्वात आधी डोळ्यासमोर येतं ते EVM...मतदान केंद्रावरच आपल्याला EVM बघायला मिळतात. एकदा का निवडणूक झाली की ते EVM निवडणूक आयोग आपल्या ताब्यात घेतं आणि स्ट्राँगरुममध्ये ठेवलं जातं. मात्र, हे EVM तुम्हाला एखाद्या ढाब्यावर पहायला मिळालं तर? आम्ही असं विचारतोय कारण सोलापूरमधील एका ढाब्यावर EVM बघायला मिळालंय. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे.
सोलापूरमध्ये शनिवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींसाठी मतदान पार पडलं. मतदाननंतर सर्व EVM स्ट्राँगरुमकडे रवाना झाले. मात्र रात्री 11 ते 12 च्या दरम्यान दोन EVM सोलापूरच्या मोहोळमधील एका ढाब्यावर सापडल्यानं खळबळ उडाली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार उमेश पाटील यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला असून त्यांनी या संबंधित व्यक्तींना जाब विचारलाय.
घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सीमा होळकर आणि पोलीस निरीक्षक हेमंत शेंडगे हे देखील घटनास्थळी दाखल झाले. उमेश पाटलांना सापडलेल्या दोन्ही मशीन राखीव असल्याचं स्पष्टीकरण उपजिल्हाधिका-यांनी दिलंय. मात्र उमेश पाटील यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केलीये. उमेश पाटलांच्या या मागणीवरून भाजपने त्यांच्यावर टीका केलीये.उमेश पाटलांनी स्टंटबाजी केल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाणांनी केलाय. तर शिवसेना UBTच्या अंबादास दानवेंनी यावरून निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत. प्रशासनाकडून ते EVM राखीव असल्याचं सांगण्यात आलंय. मात्र तरिही मतदान प्रक्रियेत सर्वाधिक महत्वाचं असलेलं EVM अशा प्रकार कुठेही ठेवलं जाणार असेल तर ते अत्यंत गंभीर अशी बाब आहे.
मोहोळ तालुक्यात (जि. सोलापूर) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीदरम्यान राखीव मतदान यंत्र सुरक्षा कक्षात वेळेत जमा न केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि मोहोळ येथील निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संबंधित मतदान यंत्र प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेसाठी वापरली गेलेली नाहीत. ती राखीव स्वरूपातील होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता किंवा गैरप्रकार आढळून आलेला नाही. तरीसुद्धा ही मतदान यंत्र वेळेत सुरक्षा कक्षात जमा न केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
मोहोळ तालुक्यातील 220 मतदान केंद्रांवर 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. मतदानानंतर काही राखीव मतदान यंत्र तात्काळ सुरक्षा कक्षात जमा न झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला. कुरूल (55) गटातील काही मतदान केंद्रांसाठी नियुक्त क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडील 2 कंट्रोल युनिट आणि 2 बॅलेट युनिट यासंदर्भात हा प्रकार घडला.
दरम्यान, ही मतदान यंत्रे एका वाहनातून खासगी ठिकाणी नेण्यात आल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नागरिक व राजकीय प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. घटनेची माहिती मिळताच निवडणूक प्रशासन व पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. सर्व उपस्थितांच्या साक्षीने पंचनामा करण्यात आला व ही मतदान यंत्रे राखीव स्वरूपातील असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सदर मतदान यंत्रे शासनाच्या सुरक्षा कक्षात सीलबंद करण्यात आली आहेत.