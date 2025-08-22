ऐन गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय! 'या' वाहनांना आता अटल सेतूवर मोफत प्रवास

EV Get TollFree Access On Atal Setu: इलेक्ट्रिक वाहने असणाऱ्या कार चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजपासून अटल सेतूवर वाहनाला टोल लागणार नाही. 21 ऑगस्टपासून टोल माफी करण्यात आली असून आजपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येऊ शकते. खासगी तसेच सरकारी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना टोलमाफी मिळणार आहे.
अटल सेतूवर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफीची घोषणा एप्रिल महिन्यात करण्यात आली होती. त्यानंतर आज पाच महिन्यांनी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसतेय. राज्यातील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व समृद्धी महामार्ग या दोन महामार्गावरही येत्या दोन दिवसांत
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची ही टोल माफी लागू होण्याचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारकडून वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन, प्रदूषणकारी वायू आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठी एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहने आणि बसेसना टोल माफी जाहीर करण्यात आली होती. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती.
शिवाजीनगर, गव्हाण
इलेक्ट्रिक बसेस, खासगी व प्रवासी हलकी चारचाकी वाहने, राज्य परिवहन तसेच शहरी परिवहन उपक्रमांची प्रवासी वाहने.
21 ऑगस्ट 2025 पासून टोलमाफीची घोषणा लागू झाली असून, 22 ऑगस्ट 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
ही घोषणा एप्रिल 2025 मध्ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांतर्गत करण्यात आली होती.
वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन, प्रदूषणकारी वायू आणि हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.