English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्ष फुटीच्या निकालाबाबत कोर्टात काय घडतयं? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट सांगितले

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्ष फुटीच्या निकालाबाबत कोर्टात काय घडतयं? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यांनी याविषयी काय भाष्य केले. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 14, 2025, 12:08 AM IST
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्ष फुटीच्या निकालाबाबत कोर्टात काय घडतयं? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट सांगितले

Ex-Chief Justice BR Gavai To The Point With Kamlesh Sutar :  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्ष फुटीबाबात कोर्टाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही.  निकालाबाबत कोर्टात तारीख पे तारीख सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्ष फुटीच्या निकालाबाबत कोर्टात काय घडले? माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट सांगितले. माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी झी 24 तासच्या टु द पॉइंट कार्यक्रमात मांडली. झी २४ तासचे संपादक कमलेश सुतार यांनी  भूषण गवई यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्यांनी अेनक प्रश्नांची रोखठोक उत्तरे दिली. . 

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना फुटली, आमदार फुटले या प्रकरणावर अद्याप कोर्टाने निकाल दिलेला नाही. यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये दिरंगाई होते असा आरोप केला जातो. असा प्रश्न भूषण गवई यांना विचारण्यात आला. भूषण गवई  महाराष्ट्राच्या पक्ष फुटीच्या निकालाबाबत स्पष्ट मत मांडले. मात्र, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आपल्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आले नव्हते यामुळे या प्रश्नावर काहीच भाष्य करणार नाही असे गवई म्हणाले. कोर्टाने अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये  ठराविक कालावधीत हा निर्णय घ्यावा. असे निर्देश दिले जातात असे भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले.  न्याव्यवस्थेववर सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश असतो असा अरोप केला जातो. मात्र, हा आरोप चुकीचा असल्याचे गवई म्हणाले. 

राजकारणात येण्याचा सध्या कोणताही विचार नसला तरी भविष्यात नियतीच्या मनात काही असेल तर सांगता येत नाही असं निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी सांगितलंय. झी २४ तासच्या टू द पॉईंट मुलाखतीत त्यांनी भविष्यातल्या वाटचालीवर भाष्य केलं. काही सामाजिक मुद्यांवर काम करण्यास आपण प्राधान्य़ देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच एका याचिकेवर निवाडा करताना भगवान विष्णूंबाबत केलेलं वक्तव्य करायला नको होतं असं त्यांनी म्हटलंय. आपण जे बोललो त्याचा वेगळा अन्वयार्थ लावण्यात आल्याचंही ते म्हणाले. पण झालेल्या वादानंतर आपण पुढच्या काळात निवाड्यावेळी टिपण्णी करताना अधिक सजग झाल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.

कोल्हापूरला हायकोर्टाचं सर्किट बेंचची स्थापनेची स्वप्नपूर्ती झाल्यानं भावुक झाल्याचं निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवईंनी सांगितलंय. भूषण गवई सरन्यायाधीशपदावरुन निवृत्त झाल्यानंतर मराठी वाहिन्यांवर सगळ्यात आधी झी २४ तासला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या निर्मितीबाबतच्या संकल्पाबाबत सांगितलं. कोल्हापूर सिंधुदुर्ग पट्ट्यातील लोकांसाठी त्या भागात खंडपीठाची आवश्यकता होती.  सरन्यायाधीश झाल्यावर कोल्हापूर सर्किट बेंचचा प्रश्न मार्गी लावू असा संकल्प केला होता हा संकल्प पूर्ण झाल्यानं आपण भावुक झाल्याचं गवईंनी सांगितलं.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ex-Chief Justice BR Gavai To The Point With Kamlesh Sutarमाजी सरन्यायाधीश भूषण गवई

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 14 December: रविवार 14 डिसेंबरला सूर...

भविष्य