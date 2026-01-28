English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?

दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी AAIB चे अधिकारी VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात पोहचले तेव्हा अनेक घडामोडी घडल्या. दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 28, 2026, 10:34 PM IST
दरवाजे आतून बंद, अनेक कर्मचारी गायब; अजित पवार विमान दुर्घटनेच्या चौकशीदरम्यान VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात नेमकं काय घडलं?

Ajit Pawar Plane Crash News:  महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी रोजी निधन झाले. बारामती विमानतळाजवळ त्यांचे विमान कोसळले. या अपघातात अजित पवारांसह 5 जणांचा मृत्यू झाला आहे. विमान अपघातानंतर, विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) ने तपास सुरू केला आहे. हे विमान VSR कंपनी चालवत होती. AAIB चे अधिकारी दिल्लीतील VSR कंपनीच्या कार्यालयात पोहोचले. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी कंपनीचे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे सील केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, AAIB चे तीन अधिकारी येथे पोहोचले होते. 

Add Zee News as a Preferred Source

दुर्घटनाग्रस्त विमान प्रकरणात तपासाचा वेग वाढला आहे. AAIB चे अधिकारी आज VRS व्हेंचर्स कंपनीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी दाखल झाले.  कंपनीतील कोणाशीही संपर्क साधण्यात आला नाही. द इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तानुसार, एएआयबीच्या अधिकाऱ्यांनी विमान चालवणाऱ्या खाजगी चार्टर कंपनी व्हीएसआर एव्हिएशनच्या महिपालपूर कार्यालयाला भेट दिली. अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या कार्यालयातून अचानक अनेक लोक बेपत्ता झाल्याचे वृत्त दिले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्या सकाळी पोहोचलेले लोकही बेपत्ता होते. 

व्हीएसआर कंपनीच्या कार्यालयात पोहोचलेल्या एएआयबी अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या गेटवर तैनात असलेल्या एका गेटकीपरची चौकशी केली. त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड मागितले. एका अधिकाऱ्याने गेटकीपरला सांगितले की जर त्याने तपासात सहकार्य केले तर त्याला काहीही होणार नाही. तथापि, गेटकीपरने वारंवार बेपत्ता व्यक्तींबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे नाकारले. वृत्तानुसार, अधिकारी आज सकाळी 11:30 च्या सुमारास परिसरात पोहोचले. 

गेटकीपरची चौकशी केल्यानंतर अधिकारी आत गेल्याचे वृत्त आहे. असे वृत्त आहे की जेव्हा एएआयबीचे अधिकारी कार्यालयाच्या दाराशी पोहोचले तेव्हा त्यांना ते आतून बंद आढळले. त्यामुळे आत कोणीही नसताना दरवाजा आतून कसा बंद केला जाऊ शकतो असा प्रश्न निर्माण होतो. ऑफिसमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी अधिकारी काही वेळ तिथेच राहिले. मोठ्या संख्येने एएआयबी अधिकाऱ्यांनी ऑफिसमधील फायली सील केल्याचे वृत्त आहे. एएआयबीचे तीन अधिकारी उपस्थित होते. तथापि, कंपनीतील कोणीही पुन्हा संपर्क साधत नाही. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी माध्यमांशी हुज्जत घातली. 

अपघाताबाबत एअरलाइन कंपनीचे निवेदन 

अजित पवार हे व्हीएसआर व्हेंचर्स विमानात होते. हे विमान अपघातग्रस्त झाले. अपघातानंतर, एअरलाइन कंपनीने एक निवेदन जारी केले. व्हीएसआरने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की पायलट धावपट्टीवरून चुकला. पायलटला अंदाजे 16,000 तासांचा उड्डाणाचा अनुभव होता, तर सह-वैमानिकाला अंदाजे 1,500 तासांचा उड्डाणाचा अनुभव होता. विमानात कोणतीही तांत्रिक समस्या नव्हती. कंपनीने सांगितले की त्यांच्याकडे अजूनही सात विमाने सेवेत आहेत. ते कोणतेही विमान ग्राउंड करत नाही. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

Fact Check: 3 दिवस की 1 दिवस?; महाराष्ट्रातील शाळांना नेमकी...

महाराष्ट्र बातम्या