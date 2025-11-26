English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात जिलेटिन, डिनोनेटर सापडल्याने खळबळ; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

पुण्यात जिलेटिन डिनोनेटर सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 26, 2025, 02:35 PM IST
पुण्यात जिलेटिन, डिनोनेटर सापडल्याने खळबळ; पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड

Pune Crime News : दिल्ली स्फोटानंतर देशभरासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमधील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे. पुण्यात जिलेटिन आणि डिनोनेटर सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रककरणी पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले आहे.  पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. 

पुण्यातील विश्रांतवाडी-टिंगरेनगर परिसरातील विद्यानगर गल्लीनंबर 8 येथे साईकृपा लॉजजवळ हा प्रकार घडला आहे. बॉम्बमध्ये वापरले जाणारे जिलेटिन कांड्या आणि वायर आढळल्याने नागरिकांमध्ये एकच घबराट पसरली. सफाई कर्मचाऱ्यांना मोकळ्या प्लॉटलगत एका पोत्यात संशयास्पद साहित्य दिसताच पोलिसांना माहिती देण्यात आली.

विश्रांतवाडी पोलिसांनी तातडीने परिसर पिंजून काढला. मिळालेल्या पोत्यात 138 जिलेटिन कांड्या, 135 डिनोनेटर वायर असा एकूण 10,920 रुपये किमतीचा मुद्देमाल आढळला. हे साहित्य खडक फोडण्यासाठी वापरले जाणारे असून एका बांधकाम व्यावसायिकाचे असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे.  बॉम्बशोधक पथकाने साहित्य ताब्यात घेऊन तपासणी केली.

धोकादायक साहित्य सार्वजनिक ठिकाणी हलगर्जीपणे ठेवून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण केल्याप्रकरणी राहुल सुदाम वाजे आणि किसन धनवते (रा. शिरूर) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक विशाल माने करत आहेत. नागरिकांनी घाबरू नये तसेच संशयास्पद वस्तू दिसल्यास तात्काळ पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मंगेश हांडे यांनी केले आहे. 

