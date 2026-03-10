English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajit Pawar Death : विमान दुर्घटनेप्रकरणी मयत पायलट कशी बाजू मांडणार? CID चौकशीतील गोपनीय माहिती समोर

Ajit Pawar Death : अजित पवार बारामतीच्या दिशेनं निघाले असताना विमानाचा झालेला भीषण अपघात आणि या अपघातात अजित पवारांचा ओढावलेला मृत्यू या संपूर्ण प्रकरणातील चौकशीला आता नवं वळण मिळताना दिसत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 10, 2026, 11:32 AM IST
Ajit Pawar Death : विमान दुर्घटनेप्रकरणी मयत पायलट कशी बाजू मांडणार? CID चौकशीतील गोपनीय माहिती समोर
(छाया सौजन्य- एआय) /

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया पुणे : सीआयडी (CID) चौकशीदरम्यान, व्हिएसआर कंपनीचा मालक व्हि के सिंग यांनी विमान अपघात प्रकरणी सर्व जबाबदारी ही मयत पायलट सुमित कपूरवर ढकलल्याने अजित पवार यांच्या विमान अपघाताभोवतीचं संशयाचं धुकं आणखीनच गडद होऊ लागलं आहे. कारण, या आपल्यावरील आरोपांचा प्रतिवाद करायला तो हयातच नाहीये. म्हणूनच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. (Ajit Pawar plane Crash) 

Add Zee News as a Preferred Source

अजित पवार विमान अपघाताला पायलटच जबाबदार!!!

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणी विमान कंपनीचा मालक व्हि के सिंह यांची सीआयडीने फक्त शुक्रवार नाहीतर शनिवारी देखील गोपनीयरित्या चौकशी केल्याचं समोर आलं. या चौकशीदरम्यान व्हि के सिंह यांला पुढील प्रमुख प्रश्न विचारण्यात आले. 

CID चौकशीत व्हि के सिंगला कोणते प्रश्न विचारले गेले? 

  • विमान खरेदी नेमकी कोणाकडून कधी केली?
  • विमानाच्या दुरुस्तीचा म्हणजे मेंटेनन्स शेड्युल किती वेळा सर्विसिंग झाली? 
  • सुमित कपूर याचा परवाना किती वेळा रद्द केला पुन्हा नूतनीकरण कधी केला कोणी केला ? 
  • अपघाताच्या दिवशी त्याला ड्युटी कशी लावली कोणी लावली याची संपूर्ण माहिती

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देताना व्हि के सिंह यांनी एकच पालूपद लावलं आणि ते म्हणजे या अपघातात आमच्या विमानात कोणताही तांत्रिक दोष नव्हता. 'शेड्यूलनुसार ते त्या दिवशीही उड्डाणासाठी तांञिकदृष्ट्या तंदुरुस्तच होते. त्यामुळे काही उपघातावेळी काही चूक झाली असेल तर ती पायलटकडूनच झाली असेल त्यात कंपनीचा कोणताही दोष नाही,' असा दावा व्ही के सिंह यांनी सीआयडीला दिलेल्या जबाबात केला. 

हेसुद्धा वाचा : Ajit Pawar Death: 'अहवाल आल्यावर पाहू हे उपमुख्यमंत्री बोलू शकतात; पण, एक पत्नी नाही', राऊतांचा सुनेत्रा पवारांना सल्ला

व्ही के सिंह याचा हा सीआयडी जबाब माध्यमातून समोर येताच मोठं वादंग उठलं. या जबाबावर सर्वात पहिलं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं ते रोहित पवारांनी. "व्हि के सिंह हा आता मयत पायलटला बळीचा बकरा करू पाहतोय...," असा घणाघाती आरोप रोहित पवारांनी केला. व्ही के सिंह याच्या या जबाबावर फक्त पवार गटच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून थांबला नाही, तर इतर पक्षांच्या नेत्यांनीही अजित पवार विमान अपघात प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नव्याने लावून धरली. ज्यामध्ये अमोल मिटकरींसह अंबादास दानवे, प्रकाश आबिटकर, सतेज पाटील यांचाही समावेश होता. 

हेसुद्धा वाचा : Explained : अदृश्य संकट! सामुद्रधुनीतील केबल मंदावणार भारताचा वेग; साधा मेसेजही पाठवणं होणार अशक्य

अजित पवार विमान अपघाताची चौकशी करताना सीआयडीने कंपनीचा मालक व्हि के सिंह चौकशीला पुण्यात बोलावलं खरं पण त्याबाबत कमालीची गोपनीयता बाळगली. मात्र त्याचा जबाब बाहेर येताच सीआयडीच्या तपासावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले. कारण विमान कंपनी मालकाकडून आरोपांच्या कठड्यात उभं केलेल्या पालयट सुमित कपूर यांची बाजू समोर यायला सध्यातरी कोणताच मार्ग नाहीये. कारण त्यांचासुद्धा या विमान अपमध्ये मृत्यू ओढावला आहे. म्हणूनच व्हि के सिंह जबाबाची सत्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी देखील आता सीआयडीचीच असणार हे खरं. समजा असं नाही झालं तर रोहित पवार जे सातत्याने घातपाताचे आरोप करताहेत, त्याविषयीचं संशयाचं धुकं आणखी गडद होऊन जाईल असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
exclusiveAjit Pawar Deathvsr comapnypilotSumit Kapoor

इतर बातम्या

अदृश्य संकट! सामुद्रधुनीतील केबल मंदावणार भारताचा वेग; साधा...

भारत