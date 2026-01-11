English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • शिंदेंना लागलीये जुन्या बॉसची ही सवय! ठाकरेंचा संदर्भ देत फडणवीसांचा सणसणीत टोला; मी सांगितलं ना प्रत्येक..

Devendra Fadnavis Slams Eknath Shinde: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या एका विधानाचा संदर्भ देत प्रश्न विचारण्यात आला असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माजी उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा संदर्भ देत शिंदेंवर निशाणा साधला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 11, 2026, 12:16 PM IST
विशेष मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी लगावला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

Devendra Fadnavis Slams Eknath Shinde: राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचे शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी नाशिकच्या प्रचारसभेत केलेल्या टीकेवरुन जशास तसं उत्तर दिलं आहे. 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीसांनी माजी उपमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा संदर्भ देत एकनाथ शिंदेना टोला लगावला. 

शिंदेंनी काय टीका केलेली?

कमलेश सुतार यांनी, "मित्रपक्षाने एकप्रकारे टीप्पणी केली काही लोकांनी नाशिक दत्तक घेतलं होतं. अशी टीका केली," असा संदर्भ देत मुख्यमंत्री फडणवीसांना सवाल केला. यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी आपण नाशिक दत्तक घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर केवळ दोन वर्ष आपली सत्ता होती अशी आठवण करुन देतानाच सध्या काय स्थिती आहे याबद्दलची माहिती दिली. 

"मी नाशिक दत्तक घेतल्यानंतर..."

"मी नाशिक दत्तक घेतल्यावर दोनच वर्ष माझं सरकार होतं. आजही नाशिकमध्ये जे काही झालं ते आमच्या काळात झालं.दुसरं कोणी काही दाखवू शकत नाही. पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आम्ही 25 हजार कोटींची काम सुरु केली आहेत. नाशिकचा चेहरा बदलून दाखवणार आहे. जी गुंतवणूक नाशिकमध्ये आणली आहे ती पाहा. नाशिकला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर आणण्याचं काम केलं," असं फडणवीस या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले. 

शिंदेंना जुन्या बॉसची सवय

पुढे कमलेश सुतार यांनी, "शिंदे म्हणाले नाशिक दत्तक नाही आईसारखी सेवा करेल," असं म्हणत फडणवीसांचं या प्रतिक्रियेवर काय म्हणणं आहे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शिंदेंनी केलेलं विधान ऐकल्यानंतर फडणवीसांनी 'त्यांचे एक्स बॉस' असं म्हणत उद्धव ठाकरेंचं थेट नाव न घेता 'टोमणे सम्राट' म्हणत शिंदेंनाच एक खोचक टोला लगावला. "त्यांचे (एकनाथ शिंदेंचे) जुने जे बॉस होते त्यांची थोडी सवय लागली असेल टोमणा मारायची. टोमणा सम्राट तिकडे आहेत ना!" असं फडणवीस म्हणाले. पुढे बोलताना, "निवडणुकीत एवढं चालतं. मी सांगितलं ना प्रत्येकजण देवेंद्र फडणवीस एवढा संयमी असत नाही," असं फडणवीस म्हणाले.

"जर कोणी डिवचलं तर सगळे माझ्यासारखे संयमी असत नाहीत. माझ्यासारखा संयम यायला काळ लागतो एखाद्याचा संयम स्थानिक ठिकाणी तुटतो. एखाद्या तुम्ही चोर-डाकू ठरवायला निघाला तर त्याला उत्तर द्यावं लागेल आणि उत्तर येतात," असं फडणवीस यांनी बावनकुळेंनी अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्याचा संदर्भ देऊन केलेल्या टीकेवर उत्तर देताना म्हटलं.

किती दिवस संयम पाळणार?

फडणवीस यांनी आपण संयमी असल्याचं सांगितल्यानंतर त्यांना, "किती दिवस संयम पाळणार तुम्ही?" असा सवाल विचारण्यात आला. यावर फडणवीसांनी, "लार्जर गोल पाहायचा असेल तर एखादी निवडणूक, एखादी महानगरपालिका, चार जागा हा गोल नाहीये आपला. विकसित महाराष्ट्र हे उद्दीष्ट आहे. आपली टॅगलाइन आहे महाराष्ट्र आता थांबणार नाही. तो थांबताना दिसत नाही," असं उत्तर दिलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

