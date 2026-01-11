English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • गेल्या 15 वर्षात ज्या शब्दात राज...; कोस्टल रोडचं श्रेय उद्धव ठाकरेंना देणाऱ्यावरुन फडणवीसांनी सुनावलं

'गेल्या 15 वर्षात ज्या शब्दात राज...'; कोस्टल रोडचं श्रेय उद्धव ठाकरेंना देणाऱ्यावरुन फडणवीसांनी सुनावलं

Devendra Fadnavis On Raj Thackeray Giving Credit Of Costal Road To Uddhav Thackeray: राज ठाकरेंनी मुलाखतीत केलेल्या विधानावरुन फडणवीस यांनी त्यांना पूर्व इतिहासाची आठवण करुन देत सुनावलं आहे. ते काय म्हणालेत पाहूयात

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 11, 2026, 01:14 PM IST
'गेल्या 15 वर्षात ज्या शब्दात राज...'; कोस्टल रोडचं श्रेय उद्धव ठाकरेंना देणाऱ्यावरुन फडणवीसांनी सुनावलं
फडणवीसांनी लगावला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

Devendra Fadnavis On Raj Thackeray Giving Credit Of Costal Road To Uddhav Thackeray: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये शिगेला पोहचलेला असतानाच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंवर निशाणा साधला आहे. राज ठाकरेंनी कोस्टल रोडचं श्रेय फडणवीसांनी घेऊच नये, ते श्रेय उद्धव ठाकरेंचं आहे, असं 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात संपादक कमलेश सुतार यांनी म्हटलं होतं. याच विधानावर आज 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत यासंदर्भात जाणून घेऊयात.

मागील वेळेस थोडाच फरक राहिला, यंदा काय होणार?

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात कमलेश सुतार यांनी, मागील निवडणुकीमध्ये भाजपा आणि शिवसेनेत अगदी थोडा फरक होता. तो यंदा कमी होईल असं वाटतं का? असा सवाल फडणवीसांना विचारला. त्यावर फडणवीसांनी, "मला 100 टक्के वाटतंय मुंबईची मानसिकता महायुतीच्या बाजूने झालेली आहे. मुंबई यावेळेस आमच्या महायुतीला पूर्ण बहुमत देईल. माझ्या मनात यत्किंचितही शंका नाही," असं आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर दिलं. 

ठाकरेंच्या युतीवरुन प्रश्न

"मागील काही दिवसांमध्ये निवडणुकीचं वातावरण तापायला लागलंय. ठाकरे बंधुंच्या एकत्र येण्याबद्दल बरीच चर्चा होत आहे. त्यांच्या निशाण्यावर तुम्ही आहात वारंवार.  श्रेयवादाची लढाई सुरु आहे. राज ठाकरे आमच्या मुलाखतीमध्ये काल म्हटलं की, कोस्टल रोडचं श्रेय देवेंद्र फडणवीसांनी घेऊ नये ते उद्धव ठाकरेंचं आहे," असं म्हणत कमलेश सुतार यांनी या विधानावर मुख्यमंत्र्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. राज ठाकरेंनी केलेलं विधान ऐकताच फडणवीसांनी आपल्या उत्तरातून मनसे प्रमुखांना टोला लगावला. 

ठाकरे एकत्र आल्याची चर्चा लोकांमध्ये असती तर...

"ठाकरे बंधू एकत्र आले याचा मला आनंद आहे. ठाकरे बंधू एकत्र आले याची चर्चा माध्यमांमध्ये आहे. ती जनतेमध्ये नाही. जनतेमध्ये जर चर्चा असती असता तर ती निवडणूक पिकवर गेली असती. तसं दिसत नाही. माध्यमांमध्ये याची चर्चा आहे. माध्यमांमध्ये काही लोक तर जणू काही उत्सव ठरला आहे अशापद्धतीने मांडायचा प्रयत्न करत आहेत. पण तो प्रत्येकाचा दृष्टीकोन आहे. मी तुम्हाला सांगतो, याचा काही परिणाम होणार नाही. बरंच पाणी निघून गेलेलं आहे. त्यामुळे याचं काहीही होणार नाही," असं फडणवीस ठामपणे म्हणाले. 

कोस्टल रोडच्या श्रेयवादावर काय म्हणाले फडणवीस?

"मला आनंद आहे, कुठेतरी उद्धवजींना डिफेंड करण्यासाठी राज ठाकरे पुढे आलेले आहेत. गेल्या 15 वर्षात उद्धवजींबद्दल राज ठाकरे ज्या ज्या शब्दांमध्ये बोलेले आहेत ते शब्द आठवा. आता त्यांच्यासोबत राहायचं आहे तर राज ठाकरेंना हे म्हणावं लागेल. यापूर्वी कोस्टल रोडसाठी मला आणि शिंदेंना शुभेच्छा दिल्यात. आमचं कौतुक केलंय त्यांनी. उद्धव ठाकरे का करु शकले नाही हे ही विचारलं आहे. हे बघा, कोण श्रेय घेतंय हे महत्त्वाचं नसतं. जनतेला कोणाचं श्रेय वाटतंय हे महत्त्वाचं असतं. जनतेमध्ये 100 लोकांची मुलाखत घेतली तर 99 लोक सांगतील हे मोदींनी, फडणवीसांनी आणि एकनाथ शिंदेंनी केलं आहे.

