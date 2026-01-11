'आधी भाजपामध्ये एवढी शिस्त होती की...', तिकीटांसाठी कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या राड्यावर फडणवीस थेट बोलले

Exclusive CM Devendra Fadnavis: 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमाला आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली. या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी तिकीटवाटपावरुन भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी घातलेल्या गोंधळावर उघडपणे भाष्य केलं. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये जे घडलं त्याचाही उल्लेख केला.
या वेळेस भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फार ओढाताण दिसून आली, असं म्हणत मुलाखतीच्या सुरुवातीलाच फडणवीस यांना कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवरुन प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, "भाजपाची निवडून यायची शक्यता अधिक असल्याने भाजपामध्ये ओढाताण अधिक होते. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये एक पिढी तयार होते त्यांना 2022 ची निवडणूक लढायची होती. पण 22 ला निवडणूक झाली नाही. पण जी पिढी निवडणुकीला सज्ज झाली अशा दोन पिढ्या एकत्र आल्या या निवडणुकीनिमित्त. 22 आणि 17 ला ज्यांना लढायचं होतं त्यांना आता अभी नही तो कभी नही असं झालं. मात्र आता बंडखोरी सेटल झाली आहे. सगळे कामाला लागले आहेत," असं फडणवीस म्हणाले.
तिकीटासाठी हाणामारी, नेत्यांच्या गाड्यांचा पाठलाग झाल्याचं दिसून आलं, असं म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर फडणवीसांनी, "यापूर्वीही कमी अधिक प्रमाणात व्हायचं. आता मिडिया अधिक सक्रीय आहे. मिडिया ते अधिक दाखवतो. काही लोकांना असं वाटतं की मिडिया समोर बोललं तर दखल घेतील. त्यामुळेच ते जातात आणि बोलतात. आधी एवढी शिस्त होती की अप्रिय निर्णय झाला तरी कोणी मीडियात जात नव्हतं. मी बघत होतो काही लोक म्हणत होते की आम्ही निष्ठावान आहोत. त्यातले काही लोक काल-परवा पार्टीत आलेत. एका वॉर्डात चार निष्ठावान आहेत. आता तुम्ही एकालाच देऊ शकता उमेदवारी. तीन राहतातच. मग त्यांची निष्ठा तर याच्याकडे एवढी निष्ठा आहे त्याच्याकडे तेवढी किलो आहे अशी मोजता येत नाही. त्यावेळेची परिस्थिती, विजयाची शक्यता यात चारपैकी एक निर्णय करायचा आहे," असं उत्तर दिलं.
नाशिकमध्ये पालकमंत्र्यांविरुद्ध नाराजी, आमदार नाराज दिसल्या असा संदर्भ देत फडणवीस यांना नाशिकमधील गोंधळावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर फडणवीस यांनी, "नाशिकमध्ये विधानसभेला, महानगरपालिकेत यश मिळालं. हे यश मिळत असताना नाशिकमध्ये काही भागात आम्हाला अजूनही प्रतिसाद मिळत नाही. अशा ठिकाणी थोडं सोशल इंजिनिअरिंग करण्याच्या दृष्टीने पक्षात काही लोक घेतलं. घेतलेले लोक ज्या वॉर्डात निवडून आलेले नाही तिथे घेतलेत. निवडून आलेल्या वॉर्डात लोक घेतलेले नाही. आरक्षणानुसार थोडे समावून घेतले. आपण कोणाला येऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली तर पक्ष पुढे जाणार नाही. पक्ष मोठा करायला बाहेरुन लोक घ्यावे लागतात अनेकदा हे लोक आले तर आमचं काय होईल अशी भीती असते. लोक येतात, पक्षाच्या शिस्तीत जातात आणि मग पक्षाचे होऊ जातात. नाशिकमध्ये आधी ओव्हर रिअॅक्शन झाली मात्र आता तिथे काही अडचण आहे असं वाटत नाही," असं फडणवीस म्हणाले.