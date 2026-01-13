English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गणेश नाईकांच्या 'टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता' इशाऱ्यावर शिंदे म्हणाले, 'मी CM झाल्यापासून...'

Eknath Shinde On Ganesh Naik: गणेश नाईक यांनी शिंदेंवर टीका करताना, "माझ्या नादाला लागू नका, अन्यथा टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता करेन," असा उल्लेख केला होता. त्यावरुनच शिंदेंना प्रश्न विचारण्यात आला असता ते काय म्हणाले जाणून घ्या.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 13, 2026, 08:51 AM IST
गणेश नाईकांच्या 'टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता करेन' इशाऱ्यावर शिंदे म्हणाले, 'मी CM झाल्यापासून...'
शिंदेंनी मांडलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

Eknath Shinde On Ganesh Naik: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री गणेश नाईक यांच्याकडून होणाऱ्या टीकेसंदर्भात उत्तर दिलं आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी गणेश नाईक यांच्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता त्यावर शिंदेंनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश नाईकांबद्दल काय म्हणाले शिंदे?

"गणेश नाईक सध्या आक्रमक होताना दिसत आहेत. टांगा पलटी घोडे फरार नाही बेपत्ता करण्याची भाषा करत आहेत," असा प्रश्न शिंदेंना विचारण्यात आला. गणेश नाईक यांनी शिंदेंवर टीका करताना, "माझ्या नादाला लागू नका, अन्यथा टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता करेन," असा उल्लेख केलेल्या त्यावरुनच हा प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदेंनी, "वृत्ती तेवढ्या प्रवृत्ती. मी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातलं आहे. त्यांनी ते गंभीर्याने घेतलं आहे. ते यातून मार्ग काढतील पक्षाच्या नियमांनुसार. मी तक्रार करणारा माणूस नाही. मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून किती लोक टीका करतात माझ्यावर. घटनाबाहेर मुख्यमंत्री, घटनाबाहेर सरकार. उपमुख्यमंत्री पद काढून टाका या मागणीमागील टार्गेट मी आहे. मी त्यावर लक्ष न देता काम करतो. मी विकासावर लक्ष्य ठेऊन आहे," असं म्हटलं.  

वैयक्तिक टीका रुचली नाही

"आक्रमक टीका झाली. त्यांनी थेट वैयक्तिक टीका केल्याने तुमच्या पक्षातील अनेकांना रुचलेलं नाहीये," असा सवाल शिंदेंना नाईकांच्या टीकेवरुन करण्यात आला. यावर शिंदेंनी, "मी देवेंद्रजींना कळवलं आहे. त्यांनी सांगितलं मला की मी पाहतो. उदय सामंतही म्हणाले हे बरोबर नाही चाललंय. मी यामध्ये मध्यस्थी करेल आणि काय सांगायचं ते सांगेन असं म्हणाले," अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. 

अशा टीकेतून वेगळा संदेश जातो का?

निवडणुकीच्या काळात अशा टीकेचा परिणाम होऊन वेगळा संदेश जातो आघाडी आणि युतीबद्दल यासंदर्भात विचारण्यात आला. "त्यांनी माझ्यावर टीका केली म्हणून मी त्यांच्यावर करणार हे कसं चालणार. मी युती धर्म पाळणारा आहे. मी टीका करणाऱ्यांमधील नाही," असं शिंदेंनी स्पष्ट केलं. 

जुना प्रॉब्लेम आहे का? 

गणेश नाईक आणि तुमच्यामध्ये जुना प्रॉब्लेम आहे का? दिघे साहेबांपासून अडचण आहे का? असा सवाल शिंदेंना विचारण्यात आला. यावर शिंदेंनी, "माझ्याशी काही अडचण नव्हती. माझ्याशी काही नव्हतं. आता काय झालं आहे माहिती नाही. आता युती नाही. मी प्रचार तर करणार ना. काही गोष्टी आता प्रत्येकाच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असता. मी जास्त काही त्यावर बोलू शकत नाही," असं सांगितलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026exclusiveBMC Election 2026dcmeknath shinde

इतर बातम्या

चोरांनी आंघोळीचा साबणही चोरुन नेला! वृद्ध दांपत्याचा अख्खा...

महाराष्ट्र बातम्या