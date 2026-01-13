English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ते' वाक्य फडणवीस नाही राज ठाकरेंसाठी होतं; शिंदेंचं स्पष्टीकरण! 'जुन्या बॉस'वरही बोलले

Eknath Shinde On Nashik Sabha Devendra Fadnavis Criticism: नाशिकच्या जाहीर सभेमध्ये एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या विधानावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंना टोला लगावला होता. यावरुनच प्रश्न विचारण्यात आला असता शिंदे काय म्हणाले पाहा

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 13, 2026, 09:17 AM IST
विशेष मुलाखतीमध्ये शिंदेंनी दिलं स्पष्टीकरण (प्रातिनिधिक फोटो)

Eknath Shinde On Nashik Sabha Devendra Fadnavis Criticism: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी, 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट वीथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात नाशिकमधील सभेत केलेल्या टीकेवरुन भाष्य केलं आहे. याच टीकेवरुन मुख्यमंत्र्यांनी 'त्यांना (शिंदेंना) जुन्या बॉसची सवय लागली असेल टोमणे मारायची,' असा टोला लगावला होता. आता याच टोल्याचा संदर्भ देत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर शिंदेंनी आपली भूमिका मांडली आहे. 

नाशिकवरुन फडणवीसांना टोला? शिंदे काय म्हणाले?

नाशिकमध्ये भाषणात शहर दत्तक घेण्यावरुन तुम्ही नाशिकमधील सभेतून मुख्यमंत्र्यांना टोला लगावला, असं म्हणत 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी प्रश्न विचारला असता एकनाथ शिंदेंनी, "मुख्यमंत्र्यांना नाही राज ठाकरेंनी दत्तक घेतलं होतं," असं म्हटलं. त्यावर कमेल सुतार यांनी त्यांना संदर्भ देत, "राज ठाकरेंची सत्ता होती दत्तक मुख्यमंत्र्यांनी घेतलं होतं," असं म्हटलं. यावरही शिंदेंनी, "नाही नाही राज ठाकरेंनी त्याला दत्तक घेतलं होतं. राज स्वत: तिकडे गेलेले. नाशिककरांना योग्य विकास करता आला नाही," असं म्हटलं. 

जुन्या बॉसची सवय टीकेवर, शिंदे म्हणाले...

"मुख्यमंत्री म्हणाले जुन्या बॉसची टोमणे मारण्याची सवय लागली आहे," असा संदर्भ शिंदेंना देण्यात आला. त्यावर ते मिश्कील हसले आणि त्यांनी, "मला हे माहिती नाही. मी मुख्यमंत्री डोक्यात ठेऊन हे बोललोच नाही. मी राज ठाकरे समजूनच बोललो. मी कशाला मुख्यमंत्र्यांना बोलेल?" असा प्रतीसवाल केला.

नक्की वाचा >> गणेश नाईकांच्या 'टांगा पलटी अन् घोडे बेपत्ता' इशाऱ्यावर शिंदे म्हणाले, 'मी CM झाल्यापासून...'

प्रचाराला पूर्ण वेळ मिळाला नाही?

प्रचाराला पूर्ण वेळ मिळाला नाही? असं विचारण्यात आला असता शिंदेंनी, "वेळ कमी आहे. कमी वेळात जास्त काम करायची सवय आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे कमी वेळ मिळाला. युती आघाडी यासाठी कमी वेळ मिळाला. निवडणुका असू द्या नसू द्या काम सुरु असतं. उमेदवारांची निवड, मुंबईचा युतीचा विषय यावर चर्चा वगैरे सगळं झालं," असं सांगितलं. 

मित्रपक्षांसोबत लढावं लागतंय

बऱ्याच ठिकाणी मित्रपक्षांसोबत लढावं लागतंय, याबद्दल विचारलं असता शिंदेंनी, "काही ठिकाणी झाली युती. काही ठिकाणी वेगळं लढतोय. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असल्याने लढली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं असतं. त्यामुळे निवडणूक होणार आहे, फ्रेंडली फाईट प्रकारामध्ये," असं सांगितलं. 

युतीचं पालन करण्यासंदर्भात काय म्हणाले?

आम्ही युतीचं पालन करतोय इतरांनाही करावं, या फडणवीसांच्या सल्ल्यावर यावर, "आमची दररोज चर्चा होते. उदय सामंत, राहुल शेवाळे, योगेश कदम हे भाजपा आणि मुख्यमंत्र्‍यांशी बोलत असतात. प्रत्येक अडचणीला उपाय आहे. चर्चेतून उपाय निघतो. मी मुख्यमंत्र्‍यांशी बोलतो. एखादा विषय आला तर कटूता निर्माण झाल्यास चर्चेतूनच मार्ग निघतो," असं शिंदे म्हणाले.

