ना अविनाश जाधव, ना केदार दिघे.. ठाकरेंकडे ठाण्यात एकच नेता म्हणत शिंदेंनी घेतलं 'हे' नाव

BMC Election 2026 Eknath Shinde Interview To The Point Show:  बालेकिल्ल्यामध्ये शिंदेंना अधिक लक्ष द्यावं लागत असल्याच्या चर्चेसंदर्भात त्यांना विचारण्यात आलं असता त्यांनी दोन्ही ठाकरेंकडे ठाण्यात एकच नेता असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी नेमकं कोणाचं नाव घेतलंय?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 13, 2026, 01:01 PM IST
ना अविनाश जाधव, ना केदार दिघे.. ठाकरेंकडे ठाण्यात एकच नेता म्हणत शिंदेंनी घेतलं 'हे' नाव
बालेकिल्ल्यातील आव्हानासंदर्भात शिंदे स्पष्टच बोलले (प्रातिनिधिक फोटो)

BMC Election 2026 Eknath Shinde Interview To The Point Show: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने आपला बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामध्येच महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अधिक संघर्ष करावा लागत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. ठाकरेंचा धसका घेऊनच शिंदे ठाण्यातील प्रचारासाठी अधिक वेळ देत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र या टीकेला आता शिंदेंनीच उत्तर दिलं आहे. 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शिंदेंनी ठाण्यामध्ये विरोधांकडे एकच नेता असल्याचं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे यासारख्या नेत्यांबरोबरच ठाण्यातील मनसेचे अविनाश जाधव, ठाकरे सेनेचे नेते आणि आनंद दिघेंचे पुतणे केदार दिघे यांचं नाव न घेता एका अन्य व्यक्तीचेच नाव एकमेव नेता म्हणून घेतलं आहे. 

एकाच नेत्याचं नाव घेतलं

ठाण्यात शिंदेंची शिवसेना 87 जागांवर लढत असून भाजपा 40 जागा लढवत आहे. 131 जागांपैकी उरलेल्या चार जागा मित्र पक्षांसाठी सोडण्यात आल्याचे समजते. यावरुनच बालेकिल्ला राखण्यासाठी एकनाथ शिंदेंना इथे (ठाण्यात) कॉन्सट्रेट करावं लागतंय. इथे स्ट्रगल करावं लागतं, असं म्हणत कमलेश सुतार यांनी शिंदेंना प्रश्न विचारला. यावर शिंदेंनी, "मागच्या वेळेस आम्ही एकट्याने इथे सरकार स्थापन केलं होतं," असं उत्तर दिलं. त्यावर कमलेश सुतार यांनी पुन्हा एकदा, "त्यावेळेस एकसंघ शिवसेना होती," असं म्हणत प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता शिंदेंनी, "आता त्यांच्याकडे एक राजन विचारे सोडलं तर कोण आहे?" असा प्रतिप्रश्न केला.

नक्की वाचा >> 'नेता डोक्यात गेला की...'; शिंदेंनी सांगितली त्यांच्या पक्षाकडे लोकांचा ओघ वाढण्यामागील 3 खरी कारणं

हा नेता आहे तरी कोण?

ठाण्यात ठाकरे आणि मनसेकडे केवळ राज विचारेंचा चेहरा असल्याचं शिंदेंनी म्हटलं आहे. खरं तर शिंदे आणि विचारे ही जोडगोळी शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात आनंद दिघेंच्या नेतृत्वाखाली पक्ष वाढीसाठी काम करत होती. अगदी शिवसेनेमध्ये फूट पडेपर्यंत दोघांमध्ये खासगी जिवनात मैत्रीपूर्ण संबंध होते जे आजही आहेत. मात्र दोघांचे राजकीय मार्ग वेगळे झाले आहेत. राजन विचारे हे ठाकरे समर्थक असून शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर ठाण्यातून केवळ राजन विचारे ठाकरेंच्या बाजूने उभे राहिले. ठाण्यातून केवळ एकच नगरसेविका ठाकरेंच्या बाजूने होती ती म्हणजे राजन विचारेंची पत्नी. राजन विचारेंचा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाला. शिंदे सेनेच्या नरेश म्हस्केंनी त्यांचा पराभव केला. 2014 लोकसभा निवडणुकीत ठाणे मतदारसंघातून मोदी लाटेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजीव नाईक यांचा पराभव करून ते खासदार झाले. 2019 मध्येही ते पुन्हा निवडून आले. 2024 ला ते भाजपा आणि शिंदे सेनेच्या एकत्रित शक्तीपुढे कमी पडले आणि पराभूत झाले. ते शिवसेनेच्या लाखो कार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि उद्धव ठाकरेंच्या पाठीशी उभे राहून पक्षाच्या धोरणांना समर्थन करताना दिसतात.

नक्की वाचा >> 'ते' वाक्य फडणवीस नाही राज ठाकरेंसाठी होतं; शिंदेंचं स्पष्टीकरण! 'जुन्या बॉस'वरही बोलले

मनसेचा विषय पाच शब्दांमध्ये उडवला

शिंदेंच्या उत्तरानंतर पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत मनसे असल्याची आठवण त्यांना करुन देण्यात आली. "त्यांच्यासोबत मनसे आहे," असं म्हणत शिंदेंना ठाण्यात संघर्ष करावा लागेल असं वाटत नाही का यासंदर्भात विचारलं असता शिंदेंनी, "ती आधी सुद्धा होती ना?" अशा पाच शब्दांमध्ये राज ठाकरेंच्या पक्षाचा विषय उडवून लावला. 

युतीच्या निर्णयापर्यंत कसे पोहोचले?

"ठाणे आणि कल्याण डोंबिवलीत शिवसेना भाजपाची ताकद आहे. वेगळे लढू शकलो असतो पण लढलो नाही. दोन्ही पक्षांनी युतीत लढण्याचं ठरवलं. आमची विचारधारा एकच आहे. ठाण्यात आमची ताकद जास्त असतानाही युती लढत आहोत ना? जिथे ताकद जास्त युती करु नका असं सागणं किंवा ताकद कमी तिथे युती करा असा माझा आणि देवेंद्र फडणवीस दोघांचाही विचार नाही," असंही शिंदेंनी युतीसंदर्भातील निर्णयापर्यंत दोन्ही पक्ष कसे पोहोचले याबद्दल भाष्य करताना म्हटलं. 

महापालिका निवडणूक 2026BMC Election 2026eknath shindekamlesh sutarThane

