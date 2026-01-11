'मराठी माणसाच्या अस्मितेची नाही तर...'; अस्मितेच्या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरे बंधूंना सणसणीत टोला

Exclusive CM Devendra Fadnavis: 'झी 24 तास'च्या 'टू द पॉइण्ट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमाला आज, ११ जानेवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक प्रश्नांची थेट उत्तर दिली. ठाकरे बंधूनी उचलून धरलेला मराठी अस्मितेचा मुद्दा कसा चुकीच्या पद्धतीने मांडला जातोय यावर त्यांनी स्पष्टपणे भाष्य केलं आहे. 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना फडणवीस यांनी जागा वाटप ते मराठी भाषा सगळ्याच मुद्दयांवर उत्तरं दिली.
निवडणुकीमध्ये त्यांचा (ठाकरे बंधूंचा) जो फोकस आहे तो तुमच्यावरती आहे. वारंवार भाजपला मराठी माणसाच्या विरोधातली पार्टी, अजून उलट उत्तर भाषिकांसाठी असलेला पक्ष असं म्हंटल जात आहे. वारंवार छठ पूजेचा मुद्दा काढला जातोय किंवा इतर मुद्दे काढले जात आहेत. मराठी माणसाचा त्याच्या अस्मितेचा घराचा मुद्दा काढला जातोय. की घरं दिली जात नाहीत. मराठी माणसांची भेद भाव केला जातोय. भावनिक मुद्दे जे आहेत मराठी माणसाशी ते कदाचित पुढच्या दोन दिवसात अजून प्रकर्षाने समोर येतील. मराठीची आणि मराठी माणसाची निवडणूक आहे असं तुम्हाला वाटतं का? यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, " मराठी माणसाच्या अस्मितेची निवडणूक नाही. कारण मराठी माणसाची अस्मिता एखाद्या निडणूकीने कमी अधिक होऊ शकत नाही. हा जो मराठी माणूस आहे ना छत्रपती शिवरायांनी तयार केलेला मराठी माणूस आहे. हा तो मराठी माणूस आहे ज्याने हिंदवी साम्राज्य अटकेपार घेऊन गेले."
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले "मराठी माणूस आहे ज्याने पानिपतची लढाई याकरता लढली की अब्दालीने तर पत्र लिहून त्या ठिकाणी मराठ्यांना सांगितलं होत की, सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्थान आम्हाला देऊन टाका. उरलेला भारत मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. पण मराठ्यांनी सांगितलं कि, काही झालं तरी देणार नाही. आणि त्या करता तिकडे जाऊन लढले. स्वतःसाठी नाही तर देशासाठी लढले मराठे."
ठाकरे बंधूंच्या मराठी अस्मितेच्या लढाईबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, " हे काही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जिंकेल हारले यांनी काही मराठी अस्मिता नाहीये. ही खरी लढाई त्यांच्या अस्तित्वाची आहे. ते स्वतःच्या अस्तित्त्वाची लढाई आपलं राजकीय अस्तित्व टिकलं पाहिजे या दृष्टीने मराठी माणसांची लढाई आहे असं दाखवायचा प्रयत्न आहे."